«Гастрономика» приглашает: в Уфе пройдет GASTROFEST

Это событие станет незабываемым для всех любителей вкусной еды и напитков. Гости смогут отведать разнообразные кухни мира, включая итальянскую, паназиатскую, корейскую, средиземноморскую, грузинскую, японскую и др. — о вкусах спорят все, но здесь каждый сможет найти свой.