«Гастрономика» приглашает: в Уфе пройдет GASTROFEST

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Это событие станет незабываемым для всех любителей вкусной еды и напитков. Гости смогут отведать разнообразные кухни мира, включая итальянскую, паназиатскую, корейскую, средиземноморскую, грузинскую, японскую и др. — о вкусах спорят все, но здесь каждый сможет найти свой.
Приходите на гастрономический фестиваль — в течение двух дней вас ждут увлекательные мастер-классы от лучших шеф-поваров, дегустации уникальных блюд и напитков, а также живая музыка и весёлые конкурсы с розыгрышами призов.
Также обратите внимание на ГАСТРОТУР — специальный купон, который действует только в дни фестиваля. Всего за 890 рублей можно попробовать три различных популярных блюда на выбор у резидентов фестиваля.
Не упустите возможность попробовать самые необычные блюда и напитки, пообщаться с профессионалами кулинарного искусства и просто хорошо провести время. Приходите на гастрономический фестиваль в Гастрономике и окунитесь в атмосферу настоящего праздника вкуса!
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1
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