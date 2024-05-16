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«Гастрономика» приглашает: в Уфе пройдет GASTROFEST

«Гастрономика» приглашает: в Уфе пройдет GASTROFEST

16 мая 2024, 05:00
Фото: Гастрономика
Реклама. ИП Федорова Ольга Александровна . erid: LjN8K1Mjs

«Гастрономика» приглашает: в Уфе пройдет GASTROFEST

25 и 26 мая в первом фуд-молле Уфы «Гастрономика» в «Гостином дворе» пройдет гастрономический фестиваль Gastrofest.

Это событие станет незабываемым для всех любителей вкусной еды и напитков. Гости смогут отведать разнообразные кухни мира, включая итальянскую, паназиатскую, корейскую, средиземноморскую, грузинскую, японскую и др. — о вкусах спорят все, но здесь каждый сможет найти свой.

Приходите на гастрономический фестиваль — в течение двух дней вас ждут увлекательные мастер-классы от лучших шеф-поваров, дегустации уникальных блюд и напитков, а также живая музыка и весёлые конкурсы с розыгрышами призов.

Также обратите внимание на ГАСТРОТУР — специальный купон, который действует только в дни фестиваля. Всего за 890 рублей можно попробовать три различных популярных блюда на выбор у резидентов фестиваля.

Не упустите возможность попробовать самые необычные блюда и напитки, пообщаться с профессионалами кулинарного искусства и просто хорошо провести время. Приходите на гастрономический фестиваль в Гастрономике и окунитесь в атмосферу настоящего праздника вкуса!

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1

instagram.com/gastronomikaufa (компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат соцсети Фейсбук и Инстаграм, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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