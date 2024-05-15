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В Башкирии автоугонщик крал и продавал элитный транспорт

Житель Башкирии сел почти на 10 лет за угон «Лексуса» и «Крузака»

15 мая 2024, 05:15
Фото: FreePik

В Башкирии автоугонщик крал и продавал элитный транспорт

Девять лет строгого режима дали участнику банды автоугонщиков из города Октябрьского. Преступная группа похищала элитные машины в разных городах Башкирии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, четыре года назад подсудимый безуспешно попытался продать угнанный «Лексус», однако, похищенное авто в конце концов нашли сотрудники правоохранительных органов. Еще один эпизод произошел в Сибае — там обвиняемый с подельниками угнал и продал Land Cruiser.

Ущерб от действий банды оценили в пять миллионов рублей. Известно, что ранее мужчину уже судили за другие тяжкие преступления. Свою вину он в этот раз признал.

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Помимо тюремного срока, угонщику назначили взыскание более двух с половиной миллионов рублей. Главу ОПГ сейчас ищут правоохранители, еще трое преступников также были осуждены на лишение свободы — сроки их наказаний в надзорном ведомстве не уточнили.

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