Житель Башкирии сел почти на 10 лет за угон «Лексуса» и «Крузака»

Posted 15 мая, 05:15
Published 15 мая, 05:15
Modified 15 мая, 08:46
Updated 15 мая, 08:46
Так, четыре года назад подсудимый безуспешно попытался продать угнанный «Лексус», однако, похищенное авто в конце концов нашли сотрудники правоохранительных органов. Еще один эпизод произошел в Сибае — там обвиняемый с подельниками угнал и продал Land Cruiser.
Ущерб от действий банды оценили в пять миллионов рублей. Известно, что ранее мужчину уже судили за другие тяжкие преступления. Свою вину он в этот раз признал.
Помимо тюремного срока, угонщику назначили взыскание более двух с половиной миллионов рублей. Главу ОПГ сейчас ищут правоохранители, еще трое преступников также были осуждены на лишение свободы — сроки их наказаний в надзорном ведомстве не уточнили.