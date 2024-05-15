За первый квартал 2024 года госкомпании закупились у МСП на 1,6 трлн рублей

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Объем закупок крупнейших госпредприятий у субъектов малого и среднего бизнеса является основным показателем реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого выступил президент России Владимир Путин. Проект курирует Александр Новак, заместитель председателя Правительства РФ. На текущий год запланированы закупки у МСП на сумму 7,2 триллиона рублей, сообщает ria.ru.
Как отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, малые и средние компании стали надежными партнерами для госпредприятий при проведении закупочных процедур по 223-ФЗ. Об этом свидетельствует рост объема закупок. Министр пояснил, что по сравнению с первым кварталом 2023 года за первые три месяца этого года объем закупок возрос на 84 миллиарда рублей. Общая выручка в размере более чем 1,6 триллиона рублей дает возможность предпринимателям привлечь дополнительные средства для развития своего бизнеса.
Представители Корпорации МСП отметили, что наибольший прирост объема закупок был зафиксирован в Москве (243,3 млрд), Республике Татарстан (94,5 млрд) и Свердловской области (54,4 млрд). Глава КМСП Александр Исаевич подчеркнул, что за первый квартал более десяти тысяч госзаказчиков заключили контракты в рамках 223-ФЗ с 89,5 тыс. МСП-поставщиков. Количество участников закупок, являющихся субъектами МСП, увеличилось за год более чем на 20%.
Наибольший прирост количества договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в 7 раз), ПО и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-области (рост более чем в 4 раза).
С 15 мая текущего года на страницах социальных сетей «Мой бизнес» и Федеральной антимонопольной службы России будут публиковаться комментарии от представителей ФАС. Они будут отвечать на вопросы, которые касаются закона о контрактной системе в сфере закупок и закона о закупках. Специалисты будут разъяснять тонкости законодательства и оценивать действия заказчиков.