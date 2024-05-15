За первый квартал 2024 года госкомпании закупились у МСП на 1,6 трлн рублей

Наибольший прирост количества договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в 7 раз), ПО и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-области (рост более чем в 4 раза).