Власти Уфы пообещали не отключать воду и газ одновременно

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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В документе, среди прочего, обозначен запрет на одновременное прекращение подачи газа и горячей воды при проведении ремонта и испытаний коммунального оборудования.
Помимо этого, перед началом сезона каждый многоквартирный дом должен получить акт о готовности техники. На документе должна стоять подпись двух комиссий.
Ответственным за исполнение требований, согласно постановлению, назначен первый заместитель градоначальника Уфы Сергей Кожевников.
Ранее Mkset сообщал о том, что в центре Уфы под нужды муниципалитета изъяли историческое здание. Памятник архитектуры XIX века собираются отреставрировать.