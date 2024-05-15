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Власти Уфы пообещали не отключать воду и газ одновременно

Власти Уфы пообещали не отключать воду и газ одновременно

15 мая 2024, 15:44
Фото: FreePik
Мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев подписал постановление о подготовке ЖКХ к осени и зиме.

В документе, среди прочего, обозначен запрет на одновременное прекращение подачи газа и горячей воды при проведении ремонта и испытаний коммунального оборудования.

Помимо этого, перед началом сезона каждый многоквартирный дом должен получить акт о готовности техники. На документе должна стоять подпись двух комиссий.

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Ответственным за исполнение требований, согласно постановлению, назначен первый заместитель градоначальника Уфы Сергей Кожевников.

Ранее Mkset сообщал о том, что в центре Уфы под нужды муниципалитета изъяли историческое здание. Памятник архитектуры XIX века собираются отреставрировать.

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