В Уфе спилят деревья еще на одной улице

Речь, как пояснили власти столицы Республики Башкортостан, идет об участке от улицы Ленина до Мустая Карима. Напомним, массово спиливать деревья в Уфе стали в рамках программы по обновлению насаждений к юбилею города, которые пришли в удручающее состояние. Всего с начала сезона были высажены 1262 дерева, а также 374 кустарника.