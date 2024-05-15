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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В Уфе спилят деревья еще на одной улице

В Уфе спилят деревья еще на одной улице

15 мая 2024, 04:35
Фото: мэрия Уфы
Власти Уфы могут спилить зеленые насаждения на улице Чернышевского. Сейчас в администрации «рассматривается вопрос» о вырубке аварийных деревьев и их замене, сообщили в мэрии города.

Речь, как пояснили власти столицы Республики Башкортостан, идет об участке от улицы Ленина до Мустая Карима. Напомним, массово спиливать деревья в Уфе стали в рамках программы по обновлению насаждений к юбилею города, которые пришли в удручающее состояние. Всего с начала сезона были высажены 1262 дерева, а также 374 кустарника.

В Уфе перекроют улицу для вырубки деревьев
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Ранее Mkset сообщал о том, что на улице Чернышевского неизвестный «отремонтировал» дерево. Горожанин залил трещины в стволе монтажной пеной и обмотал его малярным скотчем.

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