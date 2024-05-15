В Уфе спилят деревья еще на одной улице

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 08:42
Речь, как пояснили власти столицы Республики Башкортостан, идет об участке от улицы Ленина до Мустая Карима. Напомним, массово спиливать деревья в Уфе стали в рамках программы по обновлению насаждений к юбилею города, которые пришли в удручающее состояние. Всего с начала сезона были высажены 1262 дерева, а также 374 кустарника.
Ранее Mkset сообщал о том, что на улице Чернышевского неизвестный «отремонтировал» дерево. Горожанин залил трещины в стволе монтажной пеной и обмотал его малярным скотчем.