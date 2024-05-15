В Башкирии открыли оздоровительный комплекс «Патриот»

Ранее власти региона сообщали, что одновременно в комплексе смогут заниматься до двух тысяч человек. Площадь ФОКа при этом составляет почти полторы тысячи «квадратов». Сейчас он включает в себя зал для борьбы, а также игровой и тренажерный залы. Его смогут использовать, в частности, для проведения военных сборов.