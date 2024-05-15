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В Башкирии открыли оздоровительный комплекс «Патриот»

В Башкирии открыли оздоровительный комплекс «Патриот»

15 мая 2024, 05:50
Фото: Радий Хабиров/Telegram
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Чишминском районе Башкирии. Объект во вторник, 14 мая, показали главе региона Радию Хабирову. Как написал руководитель республики в соцсетях, сам ФОК готов к работе, рабочим осталось привести в порядок территории вокруг спортивного центра.

Ранее власти региона сообщали, что одновременно в комплексе смогут заниматься до двух тысяч человек. Площадь ФОКа при этом составляет почти полторы тысячи «квадратов». Сейчас он включает в себя зал для борьбы, а также игровой и тренажерный залы. Его смогут использовать, в частности, для проведения военных сборов.

По словам Хабирова, в планах — оснащение центра бассейном и стрельбищем, проектировать их начнут в течение этого года.

Напомним, на днях стала известна дата открытия туристического центра Евразийского музея кочевых цивилизаций, который также расположится в Чишминском районе Башкирии. Объект собираются возводить под Чишмами вокруг мавзолея Тура-Хана — тюркского погребального монумента.

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#Общество#Спорт#Башкортостан#Новости Башкирии#Здоровье#Радий Хабиров#Чишминский район#Евразийский музей кочевых цивилизаций#Бассейн#Физкультурно-оздоровительный комплекс#Мавзолей Тура-Хана
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