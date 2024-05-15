В Башкирии открыли оздоровительный комплекс «Патриот»

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Ранее власти региона сообщали, что одновременно в комплексе смогут заниматься до двух тысяч человек. Площадь ФОКа при этом составляет почти полторы тысячи «квадратов». Сейчас он включает в себя зал для борьбы, а также игровой и тренажерный залы. Его смогут использовать, в частности, для проведения военных сборов.
По словам Хабирова, в планах — оснащение центра бассейном и стрельбищем, проектировать их начнут в течение этого года.
Напомним, на днях стала известна дата открытия туристического центра Евразийского музея кочевых цивилизаций, который также расположится в Чишминском районе Башкирии. Объект собираются возводить под Чишмами вокруг мавзолея Тура-Хана — тюркского погребального монумента.