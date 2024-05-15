Страшный ночной пожар в Башкирии унес жизни пожилой пары

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Трагический инцидент произошел глубокой ночью на 15 мая. Пламя охватило небольшой деревянный дом, в котором жила пара пенсионеров. Горящую постройку заметили соседи, которые и вызвали на место спасателей.
Во время ликвидации пламени сотрудники МЧС вынесли на руках бездыханные тела пожилых супругов. Хозяева дома задохнулись в пожаре задолго до приезда оперативных служб — медикам оставалось лишь констатировать смерть 86-летнего мужчины и 85-летней женщины.
Что послужило причиной возгорания — предстоит выяснить. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как выяснила экспертиза, огонь скорее всего начался с веранды. Судя по всему, по этой причине пенсионеры и не смогли покинуть горящий дом.