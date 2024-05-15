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Страшный ночной пожар в Башкирии унес жизни пожилой пары

Страшный ночной пожар в Башкирии унес жизни пожилой пары

15 мая 2024, 03:15
Фото: МЧС
Пожар со смертельным исходом случился в селе Новокайпаново Татышлинского района Башкирии, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Трагический инцидент произошел глубокой ночью на 15 мая. Пламя охватило небольшой деревянный дом, в котором жила пара пенсионеров. Горящую постройку заметили соседи, которые и вызвали на место спасателей.

Во время ликвидации пламени сотрудники МЧС вынесли на руках бездыханные тела пожилых супругов. Хозяева дома задохнулись в пожаре задолго до приезда оперативных служб — медикам оставалось лишь констатировать смерть 86-летнего мужчины и 85-летней женщины.

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Что послужило причиной возгорания — предстоит выяснить. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как выяснила экспертиза, огонь скорее всего начался с веранды. Судя по всему, по этой причине пенсионеры и не смогли покинуть горящий дом.

#Происшествия#Пожар#Башкортостан#Пенсионеры#Новости Башкирии#Погибшие
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