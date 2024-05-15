Семейная пара не смогла выбраться из горящего дома

На место пожара выехали пожарные МЧС России. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана, к моменту прибытия спасателей дом с дощатой верандой под общей крышей горел открытым пламенем по всей площади. В ликвидации огня были задействованы 11 человек и 4 единиц техники.