Семейная пара не смогла выбраться из горящего дома

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Updated Сегодня, 08:44
Сообщение о пожаре в селе Новокайпаново Татышлинского района Республики Башкортостан поступило в службу 112 в 03:12 в среду, 15 мая. Очевидцы рассказали оператору о том, что в селе полыхает частный дом.
На место пожара выехали пожарные МЧС России. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана, к моменту прибытия спасателей дом с дощатой верандой под общей крышей горел открытым пламенем по всей площади. В ликвидации огня были задействованы 11 человек и 4 единиц техники.
Внутри дома пожарные нашли два тела жильцов дома. Ими оказались мужчина, 1938 года рождения, и женщина, 1939 года рождения.
Для выяснения обстоятельств трагедии и дальнейшего анализа по предотвращению подобных случаев в Новокайпаново выезжали инструкторы Госкомитета РБ по ЧС, сообщает ведомство.
Начато расследование причины пожара и гибели пожилых людей. По предварительной версии, пожар начался на веранде частного дома. И пожилые люди не смогли выбраться из горящего дома, так как их путь преградила стена огня.
Видео: МЧС РБ