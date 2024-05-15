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Updated Сегодня, 08:44

Фото: МЧС РБ и ГК ЧС РБ

Семейная пара не смогла выбраться из горящего дома

15 мая 2024, 04:56
Фото: МЧС РБ и ГК ЧС РБ

Семейная пара погибла в огне в Башкирии

Дом пожилых людей выгорел дотла в одном из сел республики — начато следствие.

Сообщение о пожаре в селе Новокайпаново Татышлинского района Республики Башкортостан поступило в службу 112 в 03:12 в среду, 15 мая. Очевидцы рассказали оператору о том, что в селе полыхает частный дом.

На место пожара выехали пожарные МЧС России. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана, к моменту прибытия спасателей дом с дощатой верандой под общей крышей горел открытым пламенем по всей площади. В ликвидации огня были задействованы 11 человек и 4 единиц техники.

Внутри дома пожарные нашли два тела жильцов дома. Ими оказались мужчина, 1938 года рождения, и женщина, 1939 года рождения.

Для выяснения обстоятельств трагедии и дальнейшего анализа по предотвращению подобных случаев в Новокайпаново выезжали инструкторы Госкомитета РБ по ЧС, сообщает ведомство.

Начато расследование причины пожара и гибели пожилых людей. По предварительной версии, пожар начался на веранде частного дома. И пожилые люди не смогли выбраться из горящего дома, так как их путь преградила стена огня.

 

Видео: МЧС РБ

Фото: МЧС РБ и ГК ЧС РБ
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