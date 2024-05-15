«Решил выпустить пар»: в Уфе пьяный подросток устроил кровавое зрелище в подъезде

Ранее в Уфе заметили группу вооруженных людей, которые устроили стрельбу перед подъездом многоэтажки. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения домофона: группа мужчин в балаклавах обзванивает квартиры, безуспешно пытаясь попасть внутрь, однако в конце концов бросают затею. После этого один из молодых людей стреляет в воздух, компания тем временем уходит.