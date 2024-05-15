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Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Уфе пьяный юноша разбил машину и залил подъезд кровью

«Решил выпустить пар»: в Уфе пьяный подросток устроил кровавое зрелище в подъезде

15 мая 2024, 15:07
Фото: UTV / камера «Уфанет»

В Уфе пьяный юноша разбил машину и залил подъезд кровью

Нетрезвый подросток в столице Башкирии устроил погром в подъезде, сообщает портал UTV. Как видно на домовых камерах, юноша сперва разбил фару припаркованной во дворе машины, затем переместился в подъезд, где устроил настоящее «кровавое зрелище».

Судя по всему, парень разбил руки об стекло осветительного средства автомобиля. В лифт он заходит уже с перемотанными кистями. На кадрах подросток множество раз бьет по камере, пытаясь вывести ее из строя.

Видно также, как по всему лифту парень оставляет кровавые пятна. Из-за боли в руках, юноша пытается нажать кнопки на панели управления ногой.

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По данным издания, наутро жильцы обнаружили, что лестничная площадка была залита кровью. Очевидцы сообщили обо всем в оперативные службы, вскоре подростка задержали. В отделении полиции свое поведение он объяснил «плохим расположением духа».

Ранее в Уфе заметили группу вооруженных людей, которые устроили стрельбу перед подъездом многоэтажки. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения домофона: группа мужчин в балаклавах обзванивает квартиры, безуспешно пытаясь попасть внутрь, однако в конце концов бросают затею. После этого один из молодых людей стреляет в воздух, компания тем временем уходит.

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