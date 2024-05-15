Как отличить зависимость от телефона от нормального поведения

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Как пишет newkhakasiya.online, регулярное использование приложений на смартфоне, таких как социальные сети, часто указывает на аддикцию, то есть зависимость. Пребывание в социальных сетях может повышать уровень дофамина, что приводит к привыканию.
Тем не менее частое использование смартфона не всегда свидетельствует о сильной зависимости. Например, привычка постоянно проверять телефон рассматривается специалистами как нейтральная и не является ни положительной, ни отрицательной. Более того, если вы проверяете телефон не для просмотра новостей в соцсетях, а чтобы справиться с чувством одиночества и пообщаться, это может быть полезной привычкой, которая положительно влияет на ваше самочувствие.