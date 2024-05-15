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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Как отличить зависимость от телефона от нормального поведения

Как отличить зависимость от телефона от нормального поведения

15 мая 2024, 10:59
Фото: 1MI
Термин «экранное время» не всегда подразумевает длительное и вредное для психики использование смартфона. Давайте разберемся, в каких ситуациях использование экранных технологий не является патологическим.

Как пишет newkhakasiya.online, регулярное использование приложений на смартфоне, таких как социальные сети, часто указывает на аддикцию, то есть зависимость. Пребывание в социальных сетях может повышать уровень дофамина, что приводит к привыканию.

Тем не менее частое использование смартфона не всегда свидетельствует о сильной зависимости. Например, привычка постоянно проверять телефон рассматривается специалистами как нейтральная и не является ни положительной, ни отрицательной. Более того, если вы проверяете телефон не для просмотра новостей в соцсетях, а чтобы справиться с чувством одиночества и пообщаться, это может быть полезной привычкой, которая положительно влияет на ваше самочувствие.

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