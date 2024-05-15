Как отличить зависимость от телефона от нормального поведения

Тем не менее частое использование смартфона не всегда свидетельствует о сильной зависимости. Например, привычка постоянно проверять телефон рассматривается специалистами как нейтральная и не является ни положительной, ни отрицательной. Более того, если вы проверяете телефон не для просмотра новостей в соцсетях, а чтобы справиться с чувством одиночества и пообщаться, это может быть полезной привычкой, которая положительно влияет на ваше самочувствие.