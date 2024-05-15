ГК «Жилой Квартал» объявила старт продаж квартир в ЖК «Михайловка Green Place»

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Сегодня стартовали продажи квартир в новой очереди комфортабельного жилого комплекса «Михайловка Green Place» от крупнейшего застройщика загородной недвижимости Республики Башкортостан, ГК «Жилой Квартал».
— ЖК «Михайловка Green Place» — для нас не просто жилой комплекс. Разрабатывая проект, мы стремились создать особую атмосферу «города на природе», преследуя цель реализовать продукт, где людям не придётся выбирать между комфортом городской среды и уютом жизни на природе. Именно поэтому мы не просто нашли красивое место, а возводя проект реализуем инфраструктуру с необходимыми социальными объектами и всю инженерию: дороги, электричество, водопровод, канализацию и т. д., — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
ЖК «Михайловка Green Place» пользуется большой популярностью у уфимцев, и это не удивительно, ведь для его возведения застройщик выбрал один из самых тихих и экологически чистых районов пригорода Уфы, рядом с селом Михайловка. Леса, озёра, отсутствие промышленных предприятий и загруженных трасс, но при это развитая транспортная сеть и близость к городу.
Но самое приятное для большинства жителей мегаполиса — развитая инфраструктура в пешей доступности. Жильцам ЖК «Михайловка Green Place» не нужно рано вставать и везти ребёнка в детский сад или школу на другой конец города, до них буквально несколько минут неторопливым шагом. Прямо на территории ЖК организованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулок, работают кафе и магазины, поликлиника и аптеки. Здесь есть всё, что может пригодиться в ежедневной жизни.
Кроме того, застройщик продумал вопросы безопасности — территория ЖК закрыта, а периметр домов и общественные пространства находятся под наблюдением видеокамер.
— Новая очередь — это односекционный восьмиэтажный дом, в котором представлены наиболее популярные планировочные решения с оптимальными метражами от 31 до 54 кв. метров. А стоимость квартир на этапе старта продаж всего от 3,6 млн рублей, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Напомним, что ГК «Жилой Квартал» всегда возводит и сдаёт кирпичные дома в срок и имеет высший балл надёжности по данным Единого Реестра Застройщиков. Поэтому приобретение недвижимости от ГК «Жилой Квартал» — это юридическая безопасность сделки и возможность купить квартиру оформив выгодные условия по ипотеке: «Семейная» от 6% и «Госпрограмма 2020» от 8% годовых. Главное — успеть воспользоваться предложением, ведь в текущем виде льготные программы действуют только до 1 июля 2024 года. Подать заявку можно прямо в офисе застройщика, а ипотечный менеджер поможет правильно заполнить анкету и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение.
Торопитесь! Старт продаж — это лучшие цены, а, значит, и самое удачное время для улучшения жилищных условий.
Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green».
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