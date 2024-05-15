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Фото: t.me/radiyhabirov

Аэропорт Уфы намерен принимать 7 млн пассажиров в год

15 мая 2024, 07:25
Фото: t.me/radiyhabirov
Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о промежуточных итогах работы воздушной гавани региона и планах на ближайшие годы.

Глава Башкирии Радий Хабиров разместил в своем Telegram-канале пост про аэропорт «Уфа» и сделал несколько важных заявлений о предприятии. Глава региона напомнил, что аэропорт «Уфа» принадлежит региону и сам спонсирует инвестпроекты. Эту практику отметили на федеральном уровне. В 2024 году по итогам национальной премии «Воздушные ворота России» главный аэропорт Башкирии получил награду в номинации «Лучший инвестиционный проект года».

На сегодня в аэропорту «Уфа» уже есть навес, который объединил внутренний и международный терминалы в единый архитектурный комплекс. Под навесом перед терминалом внутренних авиалиний аэропорта «Уфа» открылись подъездные пути для посадки и высадки пассажиров на общественном, личном транспорте и такси. В ближайших планах — «новые услуги, новые технологические и строительные решения», перечисляет Радий Хабиров.

За последние пять лет аэропорт «Уфа» нарастил пассажиропоток до 4,8 млн человек в год. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 7 млн человек в год. Такая планка установлена указом Президента России в рамках нацразвития.

Международный аэропорт «Уфа» — основное связующее звено между республикой Башкортостан и федеральным центром, центрами федеральных округов. Маршрутная сеть авиаузла насчитывает 59 направлений, включая 40 направлений в города России. Ключевой показатель работы авиагавани за 2023 год вновь стал рекордным за всю историю существования предприятия: аэропорт обслужил 4 794 786 пассажиров.

Напомним, в начале мая 2024 года в уфимском аэропорту вылетающие в Пхукет туристы устроили скандал. На Пхукет Рейс WZ 3047 должен был отправиться в 09:30, но его несколько раз переносили. В результате многократных переносов туристам пришлось провести в аэропорту больше 15 часов. Столько длительную задержку объяснили техническими причинами.

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