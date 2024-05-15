Аэропорт Уфы намерен принимать 7 млн пассажиров в год

На сегодня в аэропорту «Уфа» уже есть навес, который объединил внутренний и международный терминалы в единый архитектурный комплекс. Под навесом перед терминалом внутренних авиалиний аэропорта «Уфа» открылись подъездные пути для посадки и высадки пассажиров на общественном, личном транспорте и такси. В ближайших планах — «новые услуги, новые технологические и строительные решения», перечисляет Радий Хабиров.