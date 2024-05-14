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«Зеленый» город: увидеть Уфу в новом свете поможет маршрут от #Кудабежать

«Зеленый» город: увидеть Уфу в новом свете поможет маршрут от #Кудабежать

14 мая 2024, 18:40
Фото: 1MI
Маршрут по лесопаркам и скверам Уфы — рай для любителей природы. Но учтите, наша прогулка будет достаточно продолжительной. Готовы проверить свои силы? Тогда вперед.

Отправная точка маршрута — лесопарк имени Лесоводов Башкирии. Это сравнительно молодой парк, расположенный в районе Зеленая Роща. В дореволюционное время территория лесопарка принадлежала крупному помещику Новикову. Здесь же располагалась его загородная усадьба. Сегодня это отличное место, где можно спрятаться от городского шума. Для любителей активного отдыха здесь проложены специальные велосипедные и пешеходные дорожки. Их общая протяженность — 9 километров.

Фото: 1MI

Кроме того, на территории лесопарка есть небольшой зверинец, где в вольерах живут медведи, лисы, кабаны, рысь и другие животные. По пути загляните в Музей леса. Если история уфимского лесничества вас мало интересует — двигаемся дальше, через городскую застройку в парк имени Равиля Бикбаева.

Фото: 1MI

Названный именем народного поэта Башкортостана, еще несколько лет назад этот парк был пустырем, заросшим бурьяном и заваленным мусором. Сейчас, конечно, трудно все это представить, глядя на такой современный и комфортный «оазис» посреди жилого микрорайона Южного. Новый парк поделен на несколько зон, где есть спортивные площадки, игровые площадки, тренажеры для воркаута.

Фото: 1MI

А нам пора возвращаться. С улицы Степана Кувыкина свернем на улицу Батырскую, и вот мы снова в лесополосе. Самое время сделать небольшую передышку. Остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться видом на реку Уфу. В этом месте она делает красивый изгиб. Немного отдохнув и переведя дыхание, держим путь через парк имени лесовода Георгия Рутто.

Фото: 1MI

Пересекаем улицу Менделеева — и вот мы снова там, откуда начали наш маршрут, в лесопарке имени Лесоводов Башкирии. Теперь можно никуда не спешить и заглянуть в ботанический сад. Здесь собрана уникальная коллекция растений из разных уголков нашей планеты, насчитывающая более 600 видов. Так, например, в саду есть березки, которые были выращены методом клонального микроразмножения, то есть буквально из одной клеточки в пробирке! Особая же гордость сада — сирингарий, где произрастает 78 видов сирени.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 14,6 км
  • Время: 1 час 20 минут в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто не спешит
#Город#Видео#Уфа#Туризм#Достопримечательности
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