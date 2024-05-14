«Зеленый» город: увидеть Уфу в новом свете поможет маршрут от #Кудабежать

Пересекаем улицу Менделеева — и вот мы снова там, откуда начали наш маршрут, в лесопарке имени Лесоводов Башкирии. Теперь можно никуда не спешить и заглянуть в ботанический сад. Здесь собрана уникальная коллекция растений из разных уголков нашей планеты, насчитывающая более 600 видов. Так, например, в саду есть березки, которые были выращены методом клонального микроразмножения, то есть буквально из одной клеточки в пробирке! Особая же гордость сада — сирингарий, где произрастает 78 видов сирени.