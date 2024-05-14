В Уфе заметили вооруженных мужчин в масках

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
На кадрах группа вооруженных молодых людей, чьи лица скрыты капюшонами и балаклавами, подходит к подъездам жилых домов на улицах Бехтерева и Менделеева. Мужчины на видео набирают на домофонах номера случайных квартир — жильцы дома так и не открыли дверь: проникнуть внутрь не вышло. После этого один из мужчин совершает выстрел в воздух, и они скрываются.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее в Куюргазинском районе несколько вооруженных мужчин, действуя под видом правоохранителей, похитили местного жителя. Кроме того, от действий злоумышленников пострадал случайный прохожий — он получил два выстрела из травматического оружия.