В Уфе заметили вооруженных мужчин в масках

На кадрах группа вооруженных молодых людей, чьи лица скрыты капюшонами и балаклавами, подходит к подъездам жилых домов на улицах Бехтерева и Менделеева. Мужчины на видео набирают на домофонах номера случайных квартир — жильцы дома так и не открыли дверь: проникнуть внутрь не вышло. После этого один из мужчин совершает выстрел в воздух, и они скрываются.