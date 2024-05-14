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Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Жителей Уфы напугала группа мужчин в балаклавах

В Уфе заметили вооруженных мужчин в масках

14 мая 2024, 14:11
Фото: 1MI

Жителей Уфы напугала группа мужчин в балаклавах

Видео неоднозначного содержания распространилось ранее в соцсетях.

На кадрах группа вооруженных молодых людей, чьи лица скрыты капюшонами и балаклавами, подходит к подъездам жилых домов на улицах Бехтерева и Менделеева. Мужчины на видео набирают на домофонах номера случайных квартир — жильцы дома так и не открыли дверь: проникнуть внутрь не вышло. После этого один из мужчин совершает выстрел в воздух, и они скрываются.

Видео: Mash Batash/ Telegram

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее в Куюргазинском районе несколько вооруженных мужчин, действуя под видом правоохранителей, похитили местного жителя. Кроме того, от действий злоумышленников пострадал случайный прохожий — он получил два выстрела из травматического оружия.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Башкортостан#Оружие#Новости Башкирии#Новости Уфы#Видеозапись#УСБ МВД Башкирии
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