У семьи избившего подростков бизнесмена Габдуллина из Уфы изъяли автомобиль

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Жену бизнесмена Рауфа Габдуллина — Файрузу доставили в отделение Следственный комитета. Женщина проходит по уголовному делу своего мужа в качестве свидетеля, однако, как отмечает «Честный репортаж», её статус могут переквалифицировать — предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
По данным источника тг-канала, у семьи Габдуллиных изымают внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
Напомним, резонансная история произошла 20 апреля в Иглино. По версии следствия, между Габдуллиным, находившимся на тот момент за рулем автомобиля, и группой подростков завязался конфликт, позднее переросший в драку.
Как сообщили в СК России по РБ, в связи с данным инцидентом были задержаны Рауф Габдуллин, его 20-летний сын и их знакомый. Кроме того, на предмет причастности к совершению преступления проверяется 17-летний сын бизнесмена.