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У семьи избившего подростков бизнесмена Габдуллина из Уфы изъяли автомобиль

У семьи избившего подростков бизнесмена Габдуллина из Уфы изъяли автомобиль

14 мая 2024, 14:30
Фото: 1MI
Жена Рауфа Габдуллина находится в отделении Следственного комитета, сообщает телеграм-канал «Честный репортаж».

Жену бизнесмена Рауфа Габдуллина — Файрузу доставили в отделение Следственный комитета. Женщина проходит по уголовному делу своего мужа в качестве свидетеля, однако, как отмечает «Честный репортаж», её статус могут переквалифицировать — предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

По данным источника тг-канала, у семьи Габдуллиных изымают внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Напомним, резонансная история произошла 20 апреля в Иглино. По версии следствия, между Габдуллиным, находившимся на тот момент за рулем автомобиля, и группой подростков завязался конфликт, позднее переросший в драку.

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Как сообщили в СК России по РБ, в связи с данным инцидентом были задержаны Рауф Габдуллин, его 20-летний сын и их знакомый. Кроме того, на предмет причастности к совершению преступления проверяется 17-летний сын бизнесмена.

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