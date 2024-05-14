Служба отлова в Башкирии убивала собак

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Сотрудники службы отлова в Давлеканово убили собак. Как утверждает «Честный репортаж», отловщиков из Буздякского района поймали с поличным волонтёры. Проводится проверка.
Работа службы отлова заключается в том, чтобы доставить бездомных собак в спецприют, чипировать, стерилизовать и выпустить на свободу. Однако в данном случае животные были просто убиты.
На кадрах видео, опубликованного тг-каналом, отловщик достает из багажника автомобиля тела убитых собак, загружая их в черный полиэтиленовый мешок. На вопрос волонтеров о том, сколько животных были убиты, мужчина отвечает: «не считал».
Примечательно, что скандал со службой отлова животных произошел несколькими неделями ранее в Буздякском районе. Тогда зоозащитники обратили внимание на припаркованный на улице автомобиль, из которого на протяжении нескольких дней раздавался жалобный собачий лай. Волонтеры отпустили животных, после чего обратились в полицию.