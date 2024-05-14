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Published Сегодня, 16:41

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Updated Сегодня, 16:45

Сотрудника службы отлова в Башкирии поймали после убийства собак

Служба отлова в Башкирии убивала собак

14 мая 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney

Сотрудника службы отлова в Башкирии поймали после убийства собак

Сотрудников службы с телами мертвых собак поймали с поличным волонтеры в Давлеканово, сообщает телеграм-канал «Честный репортаж».

Сотрудники службы отлова в Давлеканово убили собак. Как утверждает «Честный репортаж», отловщиков из Буздякского района поймали с поличным волонтёры. Проводится проверка.

Работа службы отлова заключается в том, чтобы доставить бездомных собак в спецприют, чипировать, стерилизовать и выпустить на свободу. Однако в данном случае животные были просто убиты.

На кадрах видео, опубликованного тг-каналом, отловщик достает из багажника автомобиля тела убитых собак, загружая их в черный полиэтиленовый мешок. На вопрос волонтеров о том, сколько животных были убиты, мужчина отвечает: «не считал».

Примечательно, что скандал со службой отлова животных произошел несколькими неделями ранее в Буздякском районе. Тогда зоозащитники обратили внимание на припаркованный на улице автомобиль, из которого на протяжении нескольких дней раздавался жалобный собачий лай. Волонтеры отпустили животных, после чего обратились в полицию.

Стерилизованных собак в Башкирии убивают неизвестные
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