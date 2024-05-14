Служба отлова в Башкирии убивала собак

Примечательно, что скандал со службой отлова животных произошел несколькими неделями ранее в Буздякском районе. Тогда зоозащитники обратили внимание на припаркованный на улице автомобиль, из которого на протяжении нескольких дней раздавался жалобный собачий лай. Волонтеры отпустили животных, после чего обратились в полицию.