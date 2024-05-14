На комплексное развитие сёл власти Башкирии привлекли более 7 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Власти Башкирии в ближайшие года намерены развивать сферу сельского хозяйства в регионе. Так, планируется реализовать 17 проектов по строительству 39 объектов в сельских поселениях. На эти цели по подпрограмме «Современный облик сельских территорий» планируется привлечь порядка 7 млрд рублей. Общая сумма заявок по нескольким направлениям программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Минлесхоз РФ превысила 24 млрд рублей.
Заявки на сумму 17,3 млрд рублей были поданы на такие цели, как комплексная жилая застройка, благоустройство территорий, строительство дорог, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В этой связи Фазрахманов отметил, что от количества заявок, поступающих из муниципалитетов, складываются объёмы денежных средств, выделяемых на федеральном уровне.
Также он рассказал о реализации Госпрограммы в Башкирии в прошлом году. При её поддержке в Башкирии появилось более 80 новых объектов, также сюда закладываются выплаты для граждан — в прошлом году субсидии предоставили 25 семьям.
Напомним, ранее стало известно, что власти намерены возобновить программу грантовой поддержки для аграриев, которая не действовала на территории региона в течение нескольких лет.
Также в ходе оперативного совещания в правительстве оценили масштабы ущерба, который в результате неблагоприятных погодных условий понесла агропромышленность. По данным Минсельхоза, в Башкирии от последствий холодной погоды и заморозков пострадало около 13 тыс. га посевов. Больше всего это затронуло ранние яровые культуры и многолетние травы. На фоне этого убытки, по мнению властей, могут понести агропромышленные предприятия в Чишминском районе.