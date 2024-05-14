На комплексное развитие сёл власти Башкирии привлекли более 7 млрд рублей

Также в ходе оперативного совещания в правительстве оценили масштабы ущерба, который в результате неблагоприятных погодных условий понесла агропромышленность. По данным Минсельхоза, в Башкирии от последствий холодной погоды и заморозков пострадало около 13 тыс. га посевов. Больше всего это затронуло ранние яровые культуры и многолетние травы. На фоне этого убытки, по мнению властей, могут понести агропромышленные предприятия в Чишминском районе.