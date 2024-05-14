mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

На комплексное развитие сёл власти Башкирии привлекли более 7 млрд рублей

На комплексное развитие сёл власти Башкирии привлекли более 7 млрд рублей

14 мая 2024, 10:16
Подробности о реализации госпрограмм на территории региона сообщил в рамках заседания правительства глава Минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Власти Башкирии в ближайшие года намерены развивать сферу сельского хозяйства в регионе. Так, планируется реализовать 17 проектов по строительству 39 объектов в сельских поселениях. На эти цели по подпрограмме «Современный облик сельских территорий» планируется привлечь порядка 7 млрд рублей. Общая сумма заявок по нескольким направлениям программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Минлесхоз РФ превысила 24 млрд рублей.

Заявки на сумму 17,3 млрд рублей были поданы на такие цели, как комплексная жилая застройка, благоустройство территорий, строительство дорог, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В этой связи Фазрахманов отметил, что от количества заявок, поступающих из муниципалитетов, складываются объёмы денежных средств, выделяемых на федеральном уровне.

Также он рассказал о реализации Госпрограммы в Башкирии в прошлом году. При её поддержке в Башкирии появилось более 80 новых объектов, также сюда закладываются выплаты для граждан — в прошлом году субсидии предоставили 25 семьям.

Напомним, ранее стало известно, что власти намерены возобновить программу грантовой поддержки для аграриев, которая не действовала на территории региона в течение нескольких лет.

Также в ходе оперативного совещания в правительстве оценили масштабы ущерба, который в результате неблагоприятных погодных условий понесла агропромышленность. По данным Минсельхоза, в Башкирии от последствий холодной погоды и заморозков пострадало около 13 тыс. га посевов. Больше всего это затронуло ранние яровые культуры и многолетние травы. На фоне этого убытки, по мнению властей, могут понести агропромышленные предприятия в Чишминском районе.

Минсельхоз поддержал законопроект о правовом определении меда
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцы атаковали соцсети мэра после утреннего селфи143 двора благоустроят в Башкирии в 2024 годуГрязными танцами жителя Башкирии заинтересовалась полиция
#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сельское хозяйство#Аграрии#Министерство сельского хозяйства Башкортостана
Подпишитесь
Участнику избиения подростков в Башкирии не помогла воинская медаль за доблесть
Сегодня, 06:12
Грязными танцами жителя Башкирии заинтересовалась полиция
Сегодня, 06:02
Житель Башкирии задолжал ребенку ₽100000
Сегодня, 06:01
Пьяный водитель задавил школьника в Уфе
Сегодня, 05:33
На Восточном выезде из Уфы начнут работать транспондеры
Сегодня, 05:07
Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» получил приз «За верность хоккею»
Сегодня, 05:05
"