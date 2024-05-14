«Что-то мешает»: мэр Уфы высказался о ямочном ремонте в городе

— Вам всегда что-то мешает. То погода, то настроения нет, то снег идет, то дождь. <…> Деньги выделили, значит нужно моментально приступать к конкурсным процедурам. И это все запускать. Людям сегодня это надо, не через неделю — сказал мэр.