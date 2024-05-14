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Мавлиев раскрыл, как продвигается ямочный ремонт в Уфе

«Что-то мешает»: мэр Уфы высказался о ямочном ремонте в городе

14 мая 2024, 10:50
Фото: 1MI

Мавлиев раскрыл, как продвигается ямочный ремонт в Уфе

Низкие темпы чиновники объяснили плохой погодой, однако мэра такой ответ не устроил.

Ратмир Мавлиев остался недоволен темпами ремонта уфимских дорог. В частности, мэр обратил внимание на ситуацию с ямочным ремонтом в Советском районе города. По данным, озвученным в ходе совещания, от всего объема запланированных работ (2 489 кв. м) было выполнено лишь 15% (377 кв. м.).

Мавлиев обратился к начальнику УКХиБ Рустему Хамитову, призвав его выполнять работы в оперативном режиме. В ответ на это Хамитов заявил, что темпы ремонта упали из-за погодных условий.

— Вам всегда что-то мешает. То погода, то настроения нет, то снег идет, то дождь. <…> Деньги выделили, значит нужно моментально приступать к конкурсным процедурам. И это все запускать. Людям сегодня это надо, не через неделю — сказал мэр.

Как заявил ранее глава Башкирии Радий Хабиров состояние дорожного покрытия в республике ухудшилось из-за «сложной зимы». В связи с этим ямочный ремонт на дорогах стартовал еще в феврале. По данным регионального минтранса, на конец апреля текущего года было зафиксировано свыше 19 тысяч дефектов дорожной инфраструктуры.

Комментируя ситуацию с ямами на дорогах, власти заявили, что негативное влияние на состояние дорожного покрытия оказывают температурные перепады. В особенности это касается участков с интенсивным движением.

Напомним, автомобилисты не раз становились жертвами некачественного дорожного покрытия. Так, в ноябре прошлого года несколько десятков автомобилей пострадали из-за ямы на одном из городских проспектов. Ситуацию прокомментировали в мэрии.

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