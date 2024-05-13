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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:28

В Башкирии за сутки более 30 человек заразились коронавирусом

Жизни трех человек унесла смертельно-опасная инфекция в Башкирии

13 мая 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии за сутки более 30 человек заразились коронавирусом

В Башкирии выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Как сообщил Рахматуллин, за минувшие сутки среди жителей Республики Башкортостан было зарегистрировано 33 случая заболевания COVID-19. Лечение в стационарах сейчас проходят 126 человек, амбулаторно — 1 545 человек. По выздоровлении были выписаны 33 человека.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году на территории республики было зарегистрировано 410 204 случая заражения. Отмечается, что 402 360 пациентов смогли победить болезнь. За все время от COVID-19 в Башкирии скончались более шести тысяч человек. Кроме того, три летальных исхода были зарегистрированы на прошлой неделе.

Напомним, в ноябре прошлого года на территории России были зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса — «пирола». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все случаи были «завозными».

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