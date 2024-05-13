Жизни трех человек унесла смертельно-опасная инфекция в Башкирии

С начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году на территории республики было зарегистрировано 410 204 случая заражения. Отмечается, что 402 360 пациентов смогли победить болезнь. За все время от COVID-19 в Башкирии скончались более шести тысяч человек. Кроме того, три летальных исхода были зарегистрированы на прошлой неделе.