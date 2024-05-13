Жизни трех человек унесла смертельно-опасная инфекция в Башкирии

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как сообщил Рахматуллин, за минувшие сутки среди жителей Республики Башкортостан было зарегистрировано 33 случая заболевания COVID-19. Лечение в стационарах сейчас проходят 126 человек, амбулаторно — 1 545 человек. По выздоровлении были выписаны 33 человека.
С начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году на территории республики было зарегистрировано 410 204 случая заражения. Отмечается, что 402 360 пациентов смогли победить болезнь. За все время от COVID-19 в Башкирии скончались более шести тысяч человек. Кроме того, три летальных исхода были зарегистрированы на прошлой неделе.
Напомним, в ноябре прошлого года на территории России были зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса — «пирола». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все случаи были «завозными».