Водитель «Ниссана» устроил аварию с переворотом под Уфой

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в понедельник, 13 мая, под Уфой, сообщает городская автоинспекция.



Столкновение машин произошло около 15:00 13 мая на 3 км трассы «Уфа — Оренбург». По предварительным данным, массовую аварию спровоцировал 60-летний водитель «Ниссан Иск-Трейл». Мужчина ехал на внедорожнике в сторону Уфы и врезался в попутные «Джилли» и «Омоду». «Джилли» улетела на парапет отбойника и повисла на нём, а «Ниссан» опрокинулся и столкнулся с «Ладой Иск-Рей».