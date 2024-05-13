mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Водитель «Ниссана» устроил аварию с переворотом под Уфой

13 мая 2024, 11:05
Фото: Госавтоинспекция Уфы

Под Уфой произошло массовое ДТП

Внедорожник снес две машины, перевернулся и врезался в третий автомобиль.

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в понедельник, 13 мая, под Уфой, сообщает городская автоинспекция.

Столкновение машин произошло около 15:00 13 мая на 3 км трассы «Уфа — Оренбург». По предварительным данным, массовую аварию спровоцировал 60-летний водитель «Ниссан Иск-Трейл». Мужчина ехал на внедорожнике в сторону Уфы и врезался в попутные «Джилли» и «Омоду». «Джилли» улетела на парапет отбойника и повисла на нём, а «Ниссан» опрокинулся и столкнулся с «Ладой Иск-Рей».

В аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы.

Читайте также:
В Уфе массово проверят мотоциклистовМассовое ДТП в Уфе: «Ладу» раздавило между двумя машинамиВ Уфе «Москвич» сбил юного самокатчика
Читайте также:
В Уфе иномарка «легла» на ограждениеУфа вновь застряла в девятибалльных пробкахПьяная директор школы насмерть задавила женщину
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
Подпишитесь
Когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 04:20
А судьи кто: назначения в Башкирии
Сегодня, 05:42
Уфимский Инорс ждут масштабные изменения
Сегодня, 04:49
В Стерлитамаке попрощались сразу с двумя бойцами СВО
Сегодня, 04:38
Прокуратура Башкирии начала проверку после смертельного отравления семьи газом
Сегодня, 04:33
Житель Башкирии снял завораживающее видео северного сияния в республике
Сегодня, 04:17
"