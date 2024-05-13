В Уфе организуют транспорт до городских кладбищ 14 мая

В Уфе в день Радоницы для тех, кто планирует отправиться на кладбище, будут организованы отдельные автобусные маршруты. Они доставят уфимцев прямиком до городских кладбищ. Транспортом можно воспользоваться с 8 утра до 8 вечера.



№15 «ДК УМПО — п. Тимашево» — общественный транспорт будет приходить с интервалом в 15-30 мин.

№30 «СТО — ТСК „Пушкинский“ — автобус будет пребывать каждые 10 минут.

№30к „СТО — ТЦ „Башкортостан“ — интервал движения 10 минут.

№34 „ул. Гилева — Узловая автобаза“ — маршрут придется подождать 77 минут.



Известно, планируется организовать и другие автобусы, которые будут курсировать исходя из накопления пассажиров на остановках, речь о пунктах „ДК УМПО“ и „Колхозный рынок“.