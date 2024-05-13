В Уфе организуют транспорт до городских кладбищ 14 мая

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В этом году праздник Радоница выпадает на 14 мая. Как известно, в этот день принято посещать кладбища и вспоминать умерших родственников. Отмечается эта дата, как правило, на девятый день после Пасхи.
В Уфе в день Радоницы для тех, кто планирует отправиться на кладбище, будут организованы отдельные автобусные маршруты. Они доставят уфимцев прямиком до городских кладбищ. Транспортом можно воспользоваться с 8 утра до 8 вечера.
№15 «ДК УМПО — п. Тимашево» — общественный транспорт будет приходить с интервалом в 15-30 мин.
№30 «СТО — ТСК „Пушкинский“ — автобус будет пребывать каждые 10 минут.
№30к „СТО — ТЦ „Башкортостан“ — интервал движения 10 минут.
№34 „ул. Гилева — Узловая автобаза“ — маршрут придется подождать 77 минут.
Известно, планируется организовать и другие автобусы, которые будут курсировать исходя из накопления пассажиров на остановках, речь о пунктах „ДК УМПО“ и „Колхозный рынок“.
Напомним, во времена Древней Руси праздник Радоница носил название Радуница. Этот день наши предки отмечали как один из весенних праздников света и солнца для тех, кто покинул этот мир навсегда. Сейчас в современном православии он считается традиционным днем поминовения усопших.
Интересно, что Радоница всегда празднуется во вторник — обычный рабочий день. Тем не менее, в отдельных регионах существуют свои законы на этот счёт. К примеру, в этом году 14 мая будет выходным в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Саратовской области.