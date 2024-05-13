В Уфе «Москвич» сбил юного самокатчика

Так, в уфимской Черниковке мужчина на новом «Москвиче», выезжая из двора, сбил 17-летнего самокатчика. Еще одно ДТП зарегистрировали в Сипайлово — женщина за рулем «Хендай» не уступила дорогу 17-летнему юноше, переходившему проезжую часть по нерегулируемой «зебре». Оба пострадавших получили различные ушибы.