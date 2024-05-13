mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Уфе «Москвич» сбил юного самокатчика

В Уфе «Москвич» сбил юного самокатчика

13 мая 2024, 05:59
Фото: ГИБДД Уфы
Сразу две аварии с несовершеннолетними пострадавшими произошли на выходных в столице Башкирии, сообщает ГИБДД Уфы.

Так, в уфимской Черниковке мужчина на новом «Москвиче», выезжая из двора, сбил 17-летнего самокатчика. Еще одно ДТП зарегистрировали в Сипайлово — женщина за рулем «Хендай» не уступила дорогу 17-летнему юноше, переходившему проезжую часть по нерегулируемой «зебре». Оба пострадавших получили различные ушибы.

В Уфе иномарка «легла» на ограждение
Узнать подробнее
— По фактам ДТП начаты административные расследования, — гласит сообщение Госавтоинспекции города.
Читайте также:
Уфа вновь застряла в девятибалльных пробкахВ Уфе до августа перекроют проспектСуд вынес решение по делу о взятке главы Минтранса Башкирии Клебанова
#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
Подпишитесь
Когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 04:20
А судьи кто: назначения в Башкирии
Сегодня, 05:42
Уфимский Инорс ждут масштабные изменения
Сегодня, 04:49
В Стерлитамаке попрощались сразу с двумя бойцами СВО
Сегодня, 04:38
Прокуратура Башкирии начала проверку после смертельного отравления семьи газом
Сегодня, 04:33
Житель Башкирии снял завораживающее видео северного сияния в республике
Сегодня, 04:17
"