В Уфе «Москвич» сбил юного самокатчика

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Так, в уфимской Черниковке мужчина на новом «Москвиче», выезжая из двора, сбил 17-летнего самокатчика. Еще одно ДТП зарегистрировали в Сипайлово — женщина за рулем «Хендай» не уступила дорогу 17-летнему юноше, переходившему проезжую часть по нерегулируемой «зебре». Оба пострадавших получили различные ушибы.
— По фактам ДТП начаты административные расследования, — гласит сообщение Госавтоинспекции города.