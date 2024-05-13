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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 12:39

Ловить байкеров в Уфе будут целую неделю

В Уфе массово проверят мотоциклистов

13 мая 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney

Ловить байкеров в Уфе будут целую неделю

О профилактических мероприятиях на дорогах башкирской столицы информирует пресс-служба ГИБДД по Уфе.

Новая профилактическая акция ГИБДД «Мотоцикл» стартует на дорогах Уфы с сегодняшнего дня, 13 мая, и продлится вплоть до конца недели. Мероприятия направлены на пресечение нарушений в области ПДД, которые могут спровоцировать возникновение дорожно-транспортных происшествий.

Особое внимание сотрудники уделят проверке водительских и регистрационных документов, техническому состоянию транспорта, а также выявлению случаев управления ТС без средств индивидуальной защиты. В случае выявления несоответствий требованиям законодательства транспорт отправят на спецстоянки.

Напомним, ранее в Башкирии задержали подростка за рулем мопеда. Заметив сотрудников Госавтоинспекции, 15-летний водитель попытался скрыться, но безуспешно. Отмечается, что подросток управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения.

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