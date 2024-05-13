В Уфе массово проверят мотоциклистов

Новая профилактическая акция ГИБДД «Мотоцикл» стартует на дорогах Уфы с сегодняшнего дня, 13 мая, и продлится вплоть до конца недели. Мероприятия направлены на пресечение нарушений в области ПДД, которые могут спровоцировать возникновение дорожно-транспортных происшествий.