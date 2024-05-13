В Уфе иномарка «легла» на ограждение

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Как выяснили сотрудники ГИБДД Уфы, водитель внедорожника «Хонда» на перекрестке улиц Зайнаб Биишевой и Габдуллы Амантая врезался в автомобиль марки Omoda. В результате легковушка опрокинулась на металлические ограждения тротуара.
Водитель «Омоды», 21-летний юноша, получил несколько ушибов. После осмотра медиков и оказания помощи его отпустили. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.