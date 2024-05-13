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Published Сегодня, 05:54

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Updated Сегодня, 07:35

В Уфе иномарка «легла» на ограждение

В Уфе иномарка «легла» на ограждение

13 мая 2024, 05:54
Фото: ГИБДД Уфы
Автоавария произошла сегодня, 13 мая, в районе уфимского «Президент Отеля», сообщает ГИБДД города. Дорожный инцидент случился около шести утра.

Как выяснили сотрудники ГИБДД Уфы, водитель внедорожника «Хонда» на перекрестке улиц Зайнаб Биишевой и Габдуллы Амантая врезался в автомобиль марки Omoda. В результате легковушка опрокинулась на металлические ограждения тротуара.

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Водитель «Омоды», 21-летний юноша, получил несколько ушибов. После осмотра медиков и оказания помощи его отпустили. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

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