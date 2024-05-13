В Уфе иномарка «легла» на ограждение

Как выяснили сотрудники ГИБДД Уфы, водитель внедорожника «Хонда» на перекрестке улиц Зайнаб Биишевой и Габдуллы Амантая врезался в автомобиль марки Omoda. В результате легковушка опрокинулась на металлические ограждения тротуара.