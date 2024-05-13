В Башкирии майские заморозки погубили 13 тыс. га посевов

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Сегодня на совещании в правительстве министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов отметил, что ущерб от заморозков был минимальным для сельчан. В целом негативные последствия заморозок ощущались по всей стране, но в Башкортостане ситуация оказалась не такой катастрофической, как ожидалось.
На данный момент специалисты оценивают объем ущерба, и по имеющимся на сегодняшний день цифрам, известно, что в Башкирии пострадало около 13 тысяч гектаров посевов: в основном, это многолетние травы и ранние яровые культуры, такие как лен и подсолнечник.
Больше всего повреждений в Чишминском районе, там морозы уничтожили сахарную свеклу, которую выращивает «Башагроинвест». Всего порядка 525 га посевов повреждены. Также пострадало 164 гектара рапса у Аургазинского предприятия «Урожай», и ещё низкие температуры погубили 100 гектаров подсолнечника в Федоровском районе.