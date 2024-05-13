В Башкирии майские заморозки погубили 13 тыс. га посевов

На данный момент специалисты оценивают объем ущерба, и по имеющимся на сегодняшний день цифрам, известно, что в Башкирии пострадало около 13 тысяч гектаров посевов: в основном, это многолетние травы и ранние яровые культуры, такие как лен и подсолнечник.