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13 000 га посевов пострадали от майских морозов в Башкирии

В Башкирии майские заморозки погубили 13 тыс. га посевов

13 мая 2024, 10:57
Фото: 1MI

13 000 га посевов пострадали от майских морозов в Башкирии

В Минсельхозе к такому ущербу были не готовы.

Сегодня на совещании в правительстве министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов отметил, что ущерб от заморозков был минимальным для сельчан. В целом негативные последствия заморозок ощущались по всей стране, но в Башкортостане ситуация оказалась не такой катастрофической, как ожидалось.

На данный момент специалисты оценивают объем ущерба, и по имеющимся на сегодняшний день цифрам, известно, что в Башкирии пострадало около 13 тысяч гектаров посевов: в основном, это многолетние травы и ранние яровые культуры, такие как лен и подсолнечник.

Больше всего повреждений в Чишминском районе, там морозы уничтожили сахарную свеклу, которую выращивает «Башагроинвест». Всего порядка 525 га посевов повреждены. Также пострадало 164 гектара рапса у Аургазинского предприятия «Урожай», и ещё низкие температуры погубили 100 гектаров подсолнечника в Федоровском районе.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Погода#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Урожай#Заморозки#Ущерб
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