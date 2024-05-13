Топ-5 продуктов, которые помогут вашему кишечнику

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Один из лидеров по содержанию пребиотиков — инулина и фруктоолигосахаридов. Важно, что эти вещества организм не в состоянии переварить, но при этом они остаются в кишечнике и помогают поддерживать здоровое пищеварение. Можно употреблять в любым виде — и в сыром, и в вареном.
Пребиотик в топинамбуре помогает выращивать в кишечнике бифидобактерии, а заодно занимается регулированием веса и внутренней микрофлорой. Не лишними в его составе оказываются железо, калий и клетчатка. Важно! Топинамбур может вызывать расстройство желудка, поэтому употреблять его стоит с осторожностью — например, добавлять в соусы и супы.
Богат фруктанами, которые работают по аналогии с пребиотиками. Напомним, что помимо этого чеснок успешно сражается с бактериями и микробами. Для лучшего попадания в организм полезных веществ лучше есть в сыром виде — например, в качестве добавки в соусы, салаты и вторые блюда.
Бананы содержат биологически активные соединения и пребиотики, которые полезны для толстой кишки. Не стоит брезговать зелеными бананами — именно в незрелых больше всего пребиотиков. Что касается спелых бананов, то они могут похвастаться не только более сладким вкусом, но и большим количеством клетчатки. Кроме того, в них содержатся вещества, которые способствуют росту в кишечнике лактобацилл — пробиотиков.
Также содержит инулин, который помогает вашему организму с пищеварением и в целом улучшает работу кишечника. Как и топинамбур, чрезмерное употребление может выйти боком, поэтому дозировать корень цикория нужно со знанием дела.
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