Топ-5 продуктов, которые помогут вашему кишечнику

Бананы содержат биологически активные соединения и пребиотики, которые полезны для толстой кишки. Не стоит брезговать зелеными бананами — именно в незрелых больше всего пребиотиков. Что касается спелых бананов, то они могут похвастаться не только более сладким вкусом, но и большим количеством клетчатки. Кроме того, в них содержатся вещества, которые способствуют росту в кишечнике лактобацилл — пробиотиков.