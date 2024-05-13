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В Уфе 14 мая ограничат движение на Шакшинском мосту

Шакшинский мост в Уфе полностью перекроют

13 мая 2024, 07:09
Фото: 1MI

В Уфе 14 мая ограничат движение на Шакшинском мосту

Мост будет временно перекрыт из-за проведения геодезических работ, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Во вторник, 14 мая, на Шакшинском мосту временно будет ограничен проезд частного и общественного транспорта. Так, с с 11:00 до 12:00 будет недоступен проезд в обоих направлениях по проезжей части четырёхполосного движения мостового перехода.

Как пояснили в мэрии, в это время там будут вести геодезические работы. Отмечается, что одна полос проезжей части для на время перекрытий будет выделена для автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).

Напомним, с сегодняшнего дня в Уфе перекроют проезжую часть проспекта Октября. Ориентировочно, перекрытие правой полосы проспекта, связанное со строительством нового жилого комплекса, продлится до 30 июля.

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