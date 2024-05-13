Секрет повышенной продуктивности: как поход в кино помогает бороться с выгоранием

Posted 13 мая, 11:06
Published 13 мая, 11:06
Modified 13 мая, 11:08
Updated 13 мая, 11:08
В современном мире, одержимом продуктивностью, многие из нас попадают в ловушку «псевдопродуктивности», то есть постоянной занятости ради самой занятости. Мы стремимся выполнить как можно больше задач, не задумываясь о реальной ценности наших действий.
Профессор Кэл Ньюпорт из Джорджтаунского университета и автора книги «Медленная продуктивность» предлагает концепцию, которая фокусируется на результатах, а не на занятости. Он утверждает, что для снижения профессионального выгорания и повышения осмысленности работы необходимо переключиться с количества выполненных задач на долгосрочные достижения.
— Приоритет следует отдавать не количеству выполненных задач в данный момент, а результатам, достигнутым в долгосрочной перспективе. Качество произведенной работы также имеет первостепенное значение. Такой подход к выполнению задач позволяет более осознанно и эффективно подходить к работе. — говорит профессор в интервью CNBC Make It. «К».
Одним из самых неожиданных советов Ньюпорта является включение в рабочий график незапланированных перерывов, например, похода в кино.
Кал Ньюпорт утверждает, что большинство офисных работников могут позволить себе брать незапланированный перерыв примерно раз в месяц. Конечно, важно подходить к планированию таких перерывов ответственно. Убедитесь, что ваше отсутствие не создаст проблем для коллег и не помешает выполнению важных задач. Будьте готовы перенести свой отдых, если в этот период возникнут неотложные дела.
А если работодатель злится, то профессор предлагает отстоять свои личные границы:
— Мы отрываемся от работы по разным причинам, например, для посещения врача. Стоит вспомнить все те дополнительные часы, которые вы потратили на проверку электронной почты вечером или работу на ноутбуке в выходные. Пропущенный иногда будний день только уравновесит этот счет.
Конечно, такая стратегия подходит не всем. Руководители, например, вряд ли смогут воспользоваться этим советом.
Планирование отдыха: после завершения крупного рабочего проекта запланируйте время для отдыха. Это может быть короткий отпуск или просто несколько дней, чтобы отдохнуть и восстановиться перед следующим заданием.
Циклическая работа: работайте в циклах, чередуя периоды интенсивной работы с периодами отдыха и восстановления. Это поможет вам сохранить энергию и продуктивность на протяжении всего рабочего процесса.
Устранение отвлекающих факторов: создайте рабочее пространство, свободное от шума и беспорядка. Убедитесь, что ваши электронные устройства настроены так, чтобы минимизировать отвлекающие уведомления.
Установление четких целей: знайте, чего вы хотите достичь, и сосредоточьтесь на этом. Разбейте большие задачи на более мелкие, чтобы они были более управляемыми и достижимыми.
Делегирование задач: не пытайтесь делать все сами. Делегируйте задачи другим, когда это возможно. Это позволит вам сосредоточиться на наиболее важных задачах и повысить общую продуктивность.
Автоматизация процессов: используйте технологии для автоматизации повторяющихся задач. Это позволит вам сэкономить время и сосредоточиться на более важных задачах.
Отказ от перфекционизма: стремление к совершенству может привести к прокрастинации и выгоранию. Сосредоточьтесь на том, чтобы выполнить работу хорошо, а не идеально. Это поможет вам сохранить энергию и продуктивность.
Делать меньше дел: сосредоточьтесь на наиболее важных задачах, которые дают наибольшие результаты. Убедитесь, что ваши усилия направлены на то, что действительно важно для достижения ваших целей.
Работать в естественном темпе: принимайте во внимание свой энергетический уровень и выделяйте время для отдыха. Это поможет вам сохранить энергию и продуктивность на протяжении всего рабочего дня.
Еще одним вариантом может стать прогулка или посещение музея. Даже небольшое изменение привычного графика будних дней может значительно снизить усталость от рутины, которая иначе казалась бы бесконечной и однообразной.
— Главный вывод заключается в том, что даже небольшое изменение привычного графика будних дней может значительно снизить усталость от рутины, которая иначе казалась бы бесконечной и однообразной, — пишет ученый.