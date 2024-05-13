От Гостиного Двора до Курултая: история торговли и парламентаризма в новом маршруте

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Начинаем наш маршрут от Гостиного Двора. Традиционные для региональных городов торговые ряды были построены в Уфе еще в XVIII веке. Но здание перед вами — новодел. От исторической постройки сохранился лишь один угол. Попробуете его найти? Долгое время Гостиный Двор был заброшен, а на его развалинах группа «ДДТ» даже сняла клип. Сейчас здание полностью реконструировано. Здесь, как и в позапрошлом веке, идет торговля. Заглянем сюда за сувенирами в следующий раз, а сейчас — бежим в сквер Ленина.
Этот небольшой зеленый уголок в центре города — настоящий образец садово-паркового искусства. Его планированием ровно сто лет назад занимался садовник, специально приглашенный для этого из Ленинграда. Полюбуемся не только на разбитые цветники, но и на памятник отцу революции Владимиру Ленину (в 70-е, кстати, здесь собирались хиппи в потертых джинсах).
От памятника Ленину следуем по улице Октябрьской Революции, сворачиваем на улицу Цюрупы — и вот перед нами Курултай, или Государственное собрание. Во времена Чингисхана таким словом называли съезд князей и знати монгольских и тюркских народов, на котором решались важнейшие государственные вопросы. Курултай Башкортостана — это региональный парламент. К слову, самый многочисленный в России. Над принятием различных законов здесь работают 110 депутатов, которые избираются на 5 лет. В Курултае есть собственный музей истории республиканского парламента. Экскурсии проводятся по предварительной заявке.
Ну, а наш маршрут на этом окончен.