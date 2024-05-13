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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

От Гостиного Двора до Курултая: история торговли и парламентаризма в новом маршруте #Кудабежать

От Гостиного Двора до Курултая: история торговли и парламентаризма в новом маршруте

13 мая 2024, 10:08
Фото: 1MI
От Гостиного Двора до Курултая: история торговли и парламентаризма в новом маршруте #Кудабежать
#Кудабежать: от торговли до законодательства. Маршрут «Гостиный Двор» создан для тех, кто ценит время и любит сочетание шумного города и его зеленых уголков.

Начинаем наш маршрут от Гостиного Двора. Традиционные для региональных городов торговые ряды были построены в Уфе еще в XVIII веке. Но здание перед вами — новодел. От исторической постройки сохранился лишь один угол. Попробуете его найти? Долгое время Гостиный Двор был заброшен, а на его развалинах группа «ДДТ» даже сняла клип. Сейчас здание полностью реконструировано. Здесь, как и в позапрошлом веке, идет торговля. Заглянем сюда за сувенирами в следующий раз, а сейчас — бежим в сквер Ленина.

Гостиный ДворГостиный Двор
Гостиный ДворГостиный Двор
Гостиный Двор
Фото: 1MI

Этот небольшой зеленый уголок в центре города — настоящий образец садово-паркового искусства. Его планированием ровно сто лет назад занимался садовник, специально приглашенный для этого из Ленинграда. Полюбуемся не только на разбитые цветники, но и на памятник отцу революции Владимиру Ленину (в 70-е, кстати, здесь собирались хиппи в потертых джинсах).

Сквер ЛенинаСквер Ленина
Сквер ЛенинаСквер Ленина
Сквер Ленина
Фото: 1MI

От памятника Ленину следуем по улице Октябрьской Революции, сворачиваем на улицу Цюрупы — и вот перед нами Курултай, или Государственное собрание. Во времена Чингисхана таким словом называли съезд князей и знати монгольских и тюркских народов, на котором решались важнейшие государственные вопросы. Курултай Башкортостана — это региональный парламент. К слову, самый многочисленный в России. Над принятием различных законов здесь работают 110 депутатов, которые избираются на 5 лет. В Курултае есть собственный музей истории республиканского парламента. Экскурсии проводятся по предварительной заявке.

КурултайКурултай
КурултайКурултай
Курултай
Фото: 1MI

Ну, а наш маршрут на этом окончен.

  • Дистанция: ≈ 1,4 км
  • Время: 16 минут в среднем темпе
  • Сложность: для всех, у кого есть кроссовки и интерес к истории
#Видео#Уфа#Туризм#Достопримечательности
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