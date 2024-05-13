От Гостиного Двора до Курултая: история торговли и парламентаризма в новом маршруте

Начинаем наш маршрут от Гостиного Двора. Традиционные для региональных городов торговые ряды были построены в Уфе еще в XVIII веке. Но здание перед вами — новодел. От исторической постройки сохранился лишь один угол. Попробуете его найти? Долгое время Гостиный Двор был заброшен, а на его развалинах группа «ДДТ» даже сняла клип. Сейчас здание полностью реконструировано. Здесь, как и в позапрошлом веке, идет торговля. Заглянем сюда за сувенирами в следующий раз, а сейчас — бежим в сквер Ленина.