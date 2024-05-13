Хабиров требует наказывать за некачественный ремонт дорог

Больше всего вопросов и претензий на сегодняшний день у главы администрации Республики Башкортостан вызывают участки дорог Красный Холм — Старый Орьебаш, Уфа — Бирск — Янаул — Старояшево в Калтасинском районе и Иглино — Красный Восход. Радий Хабиров обращаясь к Минаковой, и. о. министру транспорта и дорожного хозяйства, потребовал тщательно следить за выполнением обязательств подрядчиками.