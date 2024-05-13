Хабиров требует наказывать за некачественный ремонт дорог

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Больше всего вопросов и претензий на сегодняшний день у главы администрации Республики Башкортостан вызывают участки дорог Красный Холм — Старый Орьебаш, Уфа — Бирск — Янаул — Старояшево в Калтасинском районе и Иглино — Красный Восход. Радий Хабиров обращаясь к Минаковой, и. о. министру транспорта и дорожного хозяйства, потребовал тщательно следить за выполнением обязательств подрядчиками.
— «Мы даем деньги. Заставляйте делать работу нормально! Некачественно выполненные работы возьмите на контроль. Вот тех, кто делал эти дороги — чисто демонстративно наказать, заставить переделать и штрафовать», — высказался Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.