mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Известен размер оклада главного тренера ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» получит восьмизначный оклад

13 мая 2024, 06:10
Фото: hcsalavat.ru

Известен размер оклада главного тренера ХК «Салават Юлаев»

Виктор Козлов, которого ранее жители Башкирии призывали уволить с должности главного тренера, сохранил свою должность и продолжит получать высокий доход, сообщает sports.ru со ссылкой на журналиста Михаила Зислиса.

Оклад главного тренера ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей, сообщает sports.ru со ссылкой на журналиста Михаила Зислиса.

Ранее Mkset сообщал, что Виктор Козлов сохранил свою должность главного тренера уфимского хоккейного клуба. Кроме того, в тренерский штаб клуба вошли ещё несколько специалистов.

Уфимских хоккеистов номинировали на приз «За верность хоккею»
Узнать подробнее

Так, новым членом штаба стал Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Толпар». Ответственным за работу с вратарями назначен Дмитрий Мезенцев. Кроме того, к тренерскому штабу присоединился Евгений Бирюков — ранее объявивший о завершении игровой карьеры.

Напомним, в марте этого волну негодования у жителей республики вызвали результаты хоккейного клуба. На одном из матчей серии первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 4:2. В связи с этим многие хоккейные фанаты в Башкирии призывали провести кадровые перестановки внутри клуба — уволить генерального директора и главного тренера клуба.

Глава Башкирии рассказал о кадровых перестановках в ХК «Салават Юлаев»
Узнать подробнее
Читайте также:
Известна судьба руководителей ХК «Салават Юлаев» после вылета команды из плей-оффВплоть до дисквалификации: в Башкирии приняли закон о договорных матчахПричина задержания министра транспорта названа следствием
#Общество#Спорт#Город#Уфа#ХК «Салават Юлаев»#Башкортостан#Хоккей#Кадровые перестановки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зарплаты#Главный тренер#Хабиров Радий#ХК «Трактор»#Хоккеисты#Тренер
Подпишитесь
Когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 04:20
А судьи кто: назначения в Башкирии
Сегодня, 05:42
Уфимский Инорс ждут масштабные изменения
Сегодня, 04:49
В Стерлитамаке попрощались сразу с двумя бойцами СВО
Сегодня, 04:38
Прокуратура Башкирии начала проверку после смертельного отравления семьи газом
Сегодня, 04:33
Житель Башкирии снял завораживающее видео северного сияния в республике
Сегодня, 04:17
"