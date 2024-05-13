Главный тренер ХК «Салават Юлаев» получит восьмизначный оклад

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Оклад главного тренера ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей, сообщает sports.ru со ссылкой на журналиста Михаила Зислиса.
Ранее Mkset сообщал, что Виктор Козлов сохранил свою должность главного тренера уфимского хоккейного клуба. Кроме того, в тренерский штаб клуба вошли ещё несколько специалистов.
Так, новым членом штаба стал Владимир Потапов, ранее возглавлявший молодежную команду «Толпар». Ответственным за работу с вратарями назначен Дмитрий Мезенцев. Кроме того, к тренерскому штабу присоединился Евгений Бирюков — ранее объявивший о завершении игровой карьеры.
Напомним, в марте этого волну негодования у жителей республики вызвали результаты хоккейного клуба. На одном из матчей серии первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 4:2. В связи с этим многие хоккейные фанаты в Башкирии призывали провести кадровые перестановки внутри клуба — уволить генерального директора и главного тренера клуба.