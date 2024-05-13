Главный тренер ХК «Салават Юлаев» получит восьмизначный оклад

Напомним, в марте этого волну негодования у жителей республики вызвали результаты хоккейного клуба. На одном из матчей серии первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 4:2. В связи с этим многие хоккейные фанаты в Башкирии призывали провести кадровые перестановки внутри клуба — уволить генерального директора и главного тренера клуба.