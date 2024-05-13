Экс-координатор штаба Навального в Уфе подала прошение о помиловании

Напомним, в июне 2023 года Кировский районный суд приговорил Чанышеву к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Тогда защиты заявила, что будет оспаривать приговор с реальным сроком лишения свободы. Гособвинитель же, напротив, просил ужесточить приговор и назначить срок заключения в десять лет лишения свободы. В апреле 2024 года апелляционным определением Верховного суда РБ срок лишения свободы был увеличен до 9,5 года.