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Экс-координатор штаба Навального в Уфе подала прошение о помиловании

Экс-координатор штаба Навального в Уфе подала прошение о помиловании

13 мая 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Лилия Чанышева** подала ходатайство на имя Владимира Путина, сообщает Russia Today.

По информации издания, экс-координатор штаба Навального* Лилия Чанышева** просит о помиловании. Так, в обращении от 19 апреля осуждённая подчёркивает, что вышла из состава руководителей ФБК*** и прекратила свою общественно-политическую деятельность с 2021 года. Адвокат Рамиль Гизатуллин подтвердил, что ещё в уфимском СИЗО обсуждал с подзащитной такое обращение.

Как сообщает RT, в своём ходатайстве Чанышева подчёркивает, что в полном размере выплатила штраф на сумму 400 000 рублей. Кроме того, в нем она упоминает своих престарелых родителей с хроническими заболеваниями.

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Отмечая в ходатайстве на имя президента России свои заслуги, Чанышева выделяет участие в общественном движении в защиту шихана Куштау, деятельность по мониторингу незаконных госзакупок, а также борьбу с точечной застройкой на территории Уфы.

С учётом этих заслуг и отбытого срока (3,5 года из назначенного по итогу апелляционным судом приговора в 9,5 года лишения свободы) Чанышева просит президента освободить её от дальнейшего отбывания наказания.

Напомним, в июне 2023 года Кировский районный суд приговорил Чанышеву к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Тогда защиты заявила, что будет оспаривать приговор с реальным сроком лишения свободы. Гособвинитель же, напротив, просил ужесточить приговор и назначить срок заключения в десять лет лишения свободы. В апреле 2024 года апелляционным определением Верховного суда РБ срок лишения свободы был увеличен до 9,5 года.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов.

** Внесена в реестр экстремистов и террористов

*** Организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории России.

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