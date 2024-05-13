15 мая в Башкирии предлагают работать на час меньше

Акция направлена не только на популяризацию государственной политики по защите семьи, но и призвана ещё раз подчеркнуть значение семейных традиций и ценностей в нашем мире. Кроме того, Неделя семьи в республике будет богата на события: запланировано много мероприятий, где семьи, проживающие в Башкирии, смогут собраться вместе и интересно провести время.