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Published Сегодня, 07:55

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В Башкирии хотят сократить рабочий день

15 мая в Башкирии предлагают работать на час меньше

13 мая 2024, 07:55
Фото: 1MI

В Башкирии хотят сократить рабочий день

Сократить рабочий день на час планируется в честь Международного дня семьи.

15 мая в республике в рамках Недели семьи и Международного праздника запланирована акция под названием «Счастливый час». Подарком для семейных сотрудников может стать короткий рабочий день. У работодателей появилась идея сократить трудовую среду на один час.

— «Хорошая идея! Поддерживаю. С удовольствием проведу больше времени с дочкой и женой. Если погода позволит сходим в парк, покатаемся на аттракционах.»
— «Ну, бывают же стоящие идеи. Кто это придумал, респект вам. Сейчас все как белки в колесе. Лишний час дома — укрепление семьи и довольная жена).»
— «Я рада, если поддержат такую акцию, мы только по вечерам и видимся, а здесь может что-то запланируем, прогулку или в игровую детей отвезём, давно вместе не гуляли, " — делятся своим мнением жители республики.

По данным пресс-службы регионального правительства, такая инициатива была предложена координаторами республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Акция направлена не только на популяризацию государственной политики по защите семьи, но и призвана ещё раз подчеркнуть значение семейных традиций и ценностей в нашем мире. Кроме того, Неделя семьи в республике будет богата на события: запланировано много мероприятий, где семьи, проживающие в Башкирии, смогут собраться вместе и интересно провести время.

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