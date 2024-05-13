15 мая в Башкирии предлагают работать на час меньше

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 08:44
15 мая в республике в рамках Недели семьи и Международного праздника запланирована акция под названием «Счастливый час». Подарком для семейных сотрудников может стать короткий рабочий день. У работодателей появилась идея сократить трудовую среду на один час.
— «Хорошая идея! Поддерживаю. С удовольствием проведу больше времени с дочкой и женой. Если погода позволит сходим в парк, покатаемся на аттракционах.»
— «Ну, бывают же стоящие идеи. Кто это придумал, респект вам. Сейчас все как белки в колесе. Лишний час дома — укрепление семьи и довольная жена).»
— «Я рада, если поддержат такую акцию, мы только по вечерам и видимся, а здесь может что-то запланируем, прогулку или в игровую детей отвезём, давно вместе не гуляли, " — делятся своим мнением жители республики.
По данным пресс-службы регионального правительства, такая инициатива была предложена координаторами республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Акция направлена не только на популяризацию государственной политики по защите семьи, но и призвана ещё раз подчеркнуть значение семейных традиций и ценностей в нашем мире. Кроме того, Неделя семьи в республике будет богата на события: запланировано много мероприятий, где семьи, проживающие в Башкирии, смогут собраться вместе и интересно провести время.