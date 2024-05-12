В Баймакском районе Башкирии появился Сад Памяти

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Как сообщили в министерстве лесного хозяйства РБ, 200 посаженных живых памятников навсегда увековечили память о героях Великой Отечественной войны. Участниками акции стали 250 жителей района — лесничие, чиновники, местные жители и волонтеры. После высадки пятилетних саженцев сосны эковолонтеры также собрали мусор на берегу озера Талкас.
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.