В Баймакском районе Башкирии появился Сад Памяти

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства РБ, 200 посаженных живых памятников навсегда увековечили память о героях Великой Отечественной войны. Участниками акции стали 250 жителей района — лесничие, чиновники, местные жители и волонтеры. После высадки пятилетних саженцев сосны эковолонтеры также собрали мусор на берегу озера Талкас.