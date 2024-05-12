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Published Сегодня, 12:51

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Updated Сегодня, 12:53

В Баймакском районе Башкирии появился Сад Памяти

В Баймакском районе Башкирии появился Сад Памяти

12 мая 2024, 12:51
Фото: 1MI

В Баймакском районе Башкирии появился Сад Памяти

Сад памяти разбили возле озера Талкас в Баймакском районе Башкирии в честь участников Великой Отечественной войны. Новый экологический объект появился благодаря одноименной международной акции, проводимой по нацпроекту «Экология».

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства РБ, 200 посаженных живых памятников навсегда увековечили память о героях Великой Отечественной войны. Участниками акции стали 250 жителей района — лесничие, чиновники, местные жители и волонтеры. После высадки пятилетних саженцев сосны эковолонтеры также собрали мусор на берегу озера Талкас.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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