В Башкирии стартовал прием заявок на конкурс по экологической безопасности

От одной организации может участвовать один сотрудник. Допускается участие нескольких представителей предприятия с одним и тем же ИНН, но от обособленных подразделений, расположенных в разных районах республики. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, будут награждены дипломами. Им присвоят звание «Лучший специалист по экологической безопасности — 2024». Также будут отмечены победители по отдельным дополнительным номинациям, среди которых «Самый молодой участник конкурса», «За многолетний стаж работы в области экологической безопасности» и другие.