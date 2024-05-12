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Published Сегодня, 07:52

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В Башкирии стартовал прием заявок на конкурс по экологической безопасности

В Башкирии стартовал прием заявок на конкурс по экологической безопасности

12 мая 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
Предприятия и организации Республики Башкортостан могут принять участие в конкурсе «Лучший специалист по экологической безопасности — 2024». Мероприятие проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Экология».

Событие бесплатное. Конкурс состоится 30 мая и будет приурочен ко Дню эколога, который отмечается в России 5 июня. Среди основных целей мероприятия — повышение эффективности работы служб предприятий в области охраны окружающей среды, а также повышение престижа и значимости специалиста по экологической безопасности.

— Сегодня эколог вносит весомый вклад в создание экологического благополучия республики, поэтому кадровая составляющая — это основа всех основ. Именно качество подготовки специалистов, уровень их знаний определяют успешность природоохранного дела в целом, — отметил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

От одной организации может участвовать один сотрудник. Допускается участие нескольких представителей предприятия с одним и тем же ИНН, но от обособленных подразделений, расположенных в разных районах республики. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, будут награждены дипломами. Им присвоят звание «Лучший специалист по экологической безопасности — 2024». Также будут отмечены победители по отдельным дополнительным номинациям, среди которых «Самый молодой участник конкурса», «За многолетний стаж работы в области экологической безопасности» и другие.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку до 27 мая.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого
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