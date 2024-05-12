В Башкирии ожидаются заморозки, порывы ветра и сильные дожди

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Вечером 12 мая и днем 13 мая в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ночью по югу сильные. Ветер северо-восточный 8-13м/с, днем — порывы до 18м/с.
Температура воздуха ночью составит +1…+6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-5°. Днем температура составит +7…+12°. На отдельных участках дорог ухудшение видимости до 1-2 км.
Напомним, 1–10 мая в Башкирии установилась холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 3-4 градуса ниже нормы. Это произошло под влиянием воздушных масс с арктических морей. Аналогичный прогноз сохраняется в регионе вплоть до 17 мая.
В целом, по сведению Гидрометцентра России ожидалось, чтов в республике в мае среднемесячная температура воздуха будет около нормы +13,0°С. При этом будет наблюдаться дефицит осадков.