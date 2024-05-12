В Башкирии ожидаются заморозки, порывы ветра и сильные дожди

Напомним, 1–10 мая в Башкирии установилась холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 3-4 градуса ниже нормы. Это произошло под влиянием воздушных масс с арктических морей. Аналогичный прогноз сохраняется в регионе вплоть до 17 мая.