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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Башкирии ожидаются заморозки, порывы ветра и сильные дожди

В Башкирии ожидаются заморозки, порывы ветра и сильные дожди

12 мая 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии ожидаются заморозки, порывы ветра и сильные дожди

Холодная погода в Башкирии предположительно продлится еще неделю как минимум.

Вечером 12 мая и днем 13 мая в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ночью по югу сильные. Ветер северо-восточный 8-13м/с, днем — порывы до 18м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-5°. Днем температура составит +7…+12°. На отдельных участках дорог ухудшение видимости до 1-2 км.

Напомним, 1–10 мая в Башкирии установилась холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 3-4 градуса ниже нормы. Это произошло под влиянием воздушных масс с арктических морей. Аналогичный прогноз сохраняется в регионе вплоть до 17 мая.

В целом, по сведению Гидрометцентра России ожидалось, чтов в республике в мае среднемесячная температура воздуха будет около нормы +13,0°С. При этом будет наблюдаться дефицит осадков.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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