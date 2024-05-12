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В Башкирии отремонтируют дорогу Стерлитамак — Раевский

В Башкирии отремонтируют дорогу Стерлитамак — Раевский

12 мая 2024, 10:16
Фото: 1MI

В Башкирии отремонтируют дорогу Стерлитамак — Раевский

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Республике Башкортостан отремонтируют 14 км трассы Стерлитамак — Раевский.

Рабочие планируют привести в нормативное состояние три участка дороги между деревнями Красный Клин и Акберда Альшеевского района. Специалисты сделают выравнивающий слой, новое покрытие полотна и укрепят обочины. Они нанесут горизонтальную дорожную разметку.

— Данная трасса включена в опорную дорожную сеть Башкортостана. Она обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами Альшеевского и Стерлитамакского районов, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Трасса Стерлитамак — Раевский также является одним из туристических направлений в регионе. Туристов привлекают горы Сусактау, Сатыртау и Нарыстау. Там находятся святые источники. Отметим, что все работы планируется завершить в 2025 году.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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