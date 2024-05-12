В Башкирии отремонтируют дорогу Стерлитамак — Раевский

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Рабочие планируют привести в нормативное состояние три участка дороги между деревнями Красный Клин и Акберда Альшеевского района. Специалисты сделают выравнивающий слой, новое покрытие полотна и укрепят обочины. Они нанесут горизонтальную дорожную разметку.
— Данная трасса включена в опорную дорожную сеть Башкортостана. Она обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами Альшеевского и Стерлитамакского районов, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.
Трасса Стерлитамак — Раевский также является одним из туристических направлений в регионе. Туристов привлекают горы Сусактау, Сатыртау и Нарыстау. Там находятся святые источники. Отметим, что все работы планируется завершить в 2025 году.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.