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В Башкирии более 500 человек оформили льготную IT-ипотеку

В Башкирии более 500 человек оформили льготную IT-ипотеку

12 мая 2024, 05:45
Фото: 1MI
С начала года IT-специалистам одобрили 541 льготный ипотечный кредит. Предоставление льготных кредитов IT-специалистам предусмотрено национальным проектом «Цифровая экономика».

Кредиты оформляются на льготных условиях. Всего было подано 834 заявки, из них большая часть получила одобрение. Уже заключены кредитные договоры на общую сумму 1,4 млрд рублей.

— Льготная IT-ипотека начала действовать в мае 2022 года и сразу же стала востребованной в регионе. К мере поддержки, объявленной правительством России, ежемесячно обращаются 150 — 200 специалистов отрасли. С начала года заключено 197 кредитных договоров, из которых 192 ипотеки уже выданы, — сообщил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Программа льготной ипотеки рассчитана для специалистов IT-компаний, аккредитованных минцифры России. Проверить, имеет ли организация аккредитацию, можно на портале госуслуг.

Напомним, что первая IT-ипотека под 5 процентов годовых была предоставлена в мае 2022 года, ее сумма составляла 5,4 млн рублей, срок — 29 лет. В минувшем году в республике запустили программу дополнительного снижения ставки по ипотеке на 1%.

Мера поддержки реализуется с использованием механизма Единого оператора ипотечных программ ДОМ.РФ. Сейчас минцифры Башкортостана прорабатывает вопрос продления программы на 2024 год.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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