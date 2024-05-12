В Башкирии более 500 человек оформили льготную IT-ипотеку

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Кредиты оформляются на льготных условиях. Всего было подано 834 заявки, из них большая часть получила одобрение. Уже заключены кредитные договоры на общую сумму 1,4 млрд рублей.
— Льготная IT-ипотека начала действовать в мае 2022 года и сразу же стала востребованной в регионе. К мере поддержки, объявленной правительством России, ежемесячно обращаются 150 — 200 специалистов отрасли. С начала года заключено 197 кредитных договоров, из которых 192 ипотеки уже выданы, — сообщил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.
Программа льготной ипотеки рассчитана для специалистов IT-компаний, аккредитованных минцифры России. Проверить, имеет ли организация аккредитацию, можно на портале госуслуг.
Напомним, что первая IT-ипотека под 5 процентов годовых была предоставлена в мае 2022 года, ее сумма составляла 5,4 млн рублей, срок — 29 лет. В минувшем году в республике запустили программу дополнительного снижения ставки по ипотеке на 1%.
Мера поддержки реализуется с использованием механизма Единого оператора ипотечных программ ДОМ.РФ. Сейчас минцифры Башкортостана прорабатывает вопрос продления программы на 2024 год.