В Башкирии более 500 человек оформили льготную IT-ипотеку

— Льготная IT-ипотека начала действовать в мае 2022 года и сразу же стала востребованной в регионе. К мере поддержки, объявленной правительством России, ежемесячно обращаются 150 — 200 специалистов отрасли. С начала года заключено 197 кредитных договоров, из которых 192 ипотеки уже выданы, — сообщил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.