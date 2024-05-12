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Машины всмятку: в Уфе виновник ДТП отказался от проверки на алкоголь

Машины всмятку: в Уфе виновник ДТП отказался от проверки на алкоголь

12 мая 2024, 06:21
Фото: Госавтоинспекция Уфы

Машины всмятку: в Уфе виновник ДТП отказался от проверки на алкоголь

Вечером 11 мая в Уфе произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль.

По предварительным данным, в десятом часу вечера 11 мая 38-летний водитель ВАЗ-2112 на ул. Свободы (в сторону ул. Тимашевская) врезался во встречную «Шевроле Ниву» — от сильного удара которая «Нива» опрокинулась.

В результате аварии водитель «Лады» получил различные травмы, но после оказания медицинской помощи отпущен. При этом водитель отказался проходить проверку на состояние опьянения, за что был назначен административный штраф (ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ). По факту ДТП начато разбирательство.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Напомним, за сутки 10 мая на территории Уфы сотрудники Госавтоинспекции столицы зарегистрировано 22 ДТП, в 1 из аварий пострадал 1 человек.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Уфа#ДТП
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