Машины всмятку: в Уфе виновник ДТП отказался от проверки на алкоголь

В результате аварии водитель «Лады» получил различные травмы, но после оказания медицинской помощи отпущен. При этом водитель отказался проходить проверку на состояние опьянения, за что был назначен административный штраф (ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ). По факту ДТП начато разбирательство.