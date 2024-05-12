Бастрыкин взял на контроль ситуацию с правами семьи из Башкирии, оставшейся без дома

В январе этого года произошел пожар в доме, где проживала женщина с двумя несовершеннолетними детьми, один из которых является инвалидом. Из-за пожара семья осталась без единственного жилья. Женщина обратилась в маневренный фонд с заявлением о выдаче жилья, но предложенная ей комната оказалась необустроена, поэтому она от нее отказалась. В результате сейчас она вынуждена арендовать жилье за свой счет, а это финансово тяжело, учитывая двух детей, в том числе инвалида.