В Уфе запланировали «пьяные рейды»

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В Уфе в субботу, 11 мая, пройдут массовые проверки водителей, сообщает городская автоинспекция. Рейды ГИБДД Уфы будут направлены на пресечение нарушений ПДД. В центре внимания — пьяная езда и перевозка детей в личном транспорте.
Напомним, ранее ГИБДД Республики Башкортостан отчиталось об итогах аналогичного рейда. От управления транспортом отстранили 75 водителей с признаками алкогольного опьянения. Пятерым из них грозит уголовная ответственность, так как они повторно попались на пьяной езде.