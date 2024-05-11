В Уфе запланировали «пьяные рейды»

Напомним, ранее ГИБДД Республики Башкортостан отчиталось об итогах аналогичного рейда. От управления транспортом отстранили 75 водителей с признаками алкогольного опьянения. Пятерым из них грозит уголовная ответственность, так как они повторно попались на пьяной езде.