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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Уфе запланировали «пьяные рейды»

В Уфе запланировали «пьяные рейды»

11 мая 2024, 09:33
Водителей просят быть ответственными и не садиться за руль после употребления спиртного.

В Уфе в субботу, 11 мая, пройдут массовые проверки водителей, сообщает городская автоинспекция. Рейды ГИБДД Уфы будут направлены на пресечение нарушений ПДД. В центре внимания — пьяная езда и перевозка детей в личном транспорте.

Напомним, ранее ГИБДД Республики Башкортостан отчиталось об итогах аналогичного рейда. От управления транспортом отстранили 75 водителей с признаками алкогольного опьянения. Пятерым из них грозит уголовная ответственность, так как они повторно попались на пьяной езде.

#Юлия Литвиненко#Город#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Массовые проверки#Алкогольное опьянение#Водители#Пьяные рейды
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