В Башкирии горит большой магазин

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В городе Баймак в Республике Башкортостан горит здание магазина «Светофор», сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. Пламя охватило крышу здания. Площадь пожара оценивают в 800 квадратных метров.
В одноэтажном здании удалось локализовать горение. Тушение огня продолжается, задействованы 19 человек и 6 единиц техники.
Спасатели отмечают, что огонь охватил отдельно стоящее от других на улице Ленина в Баймаке одноэтажное здание. Угроза распространения пожара минимальна.
Пострадавших нет. Причина пожара пока не сообщается, она устанавливается дознавателем МЧС России.