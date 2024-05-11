mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Фото: МЧС РБ

В Башкирии горит большой магазин

11 мая 2024, 08:26. Обновлено в 08:30
Фото: МЧС РБ

В Башкирии горит большой магазин

Огонь охватил отдельно стоящее здание сетевой торговой точки в Баймаке.

В городе Баймак в Республике Башкортостан горит здание магазина «Светофор», сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. Пламя охватило крышу здания. Площадь пожара оценивают в 800 квадратных метров.

В одноэтажном здании удалось локализовать горение. Тушение огня продолжается, задействованы 19 человек и 6 единиц техники.

Спасатели отмечают, что огонь охватил отдельно стоящее от других на улице Ленина в Баймаке одноэтажное здание. Угроза распространения пожара минимальна.

Пострадавших нет. Причина пожара пока не сообщается, она устанавливается дознавателем МЧС России.

Видео: MashBash
Читайте также:
Мошенники обманули жителей Башкирии на ₽ 4 млнВ МЧС Башкирии попрощались с коллегой, погибшим на СВОУфа вновь застряла в девятибалльных пробках
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Баймак#Магазин Светофор
Подпишитесь
Реконструкция улицы Рабкоров в Уфе: когда же закончится этот ад?
Сегодня, 06:38
Фото: Небо Башкирии стало багровым
Сегодня, 04:46
Машина загорелась: страшная авария в Башкирии
Вчера, 11:45
В МЧС Башкирии попрощались с коллегой, погибшим на СВО
Вчера, 11:24
Мошенники обманули жителей Башкирии на ₽ 4 млн
Сегодня, 04:09
В Башкирию стали чаще приезжать мигранты
Вчера, 09:19
"