Состояние пострадавших в аварии в Башкирии оценили врачи

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 07:06
Днем 10 мая на 29 км трассы Стерлитамак—Белорецк в Ишимбайском районе в Башкирии столкнулись автомобили «Фольксваген Амарок» и «Дэу Нексия», которая загорелась после ДТП. В аварии погиб один человек, трое пострадали и четверо отказались от госпитализации.
Всего в двух автомобилях было восемь человек, по четыре в каждой из машин. Пассажир «Дэу Нексия», мужчина 1964 года рождения, погиб. В аварии пострадали две женщины и девочка. Об их состоянии сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.
У женщины 1969 года рождения диагностированы множественные травмы. Она сейчас находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и с сотрясением головного мозга, а также открытым перелом верхней трети обеих голеней со смещением костных отломков.
Девочка 2014 года рождения госпитализирована с закрытой травмой головы и ушибом передней брюшной стенки. Женщина-водитель 1995 года рождения находится на лечении в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым перелом верхней третилевой плечевой кости и ушибом копчикового отдела. Четверо мужчин, пассажиры и водитель «Фольксвагена», от госпитализации отказались.
По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя «Фольксвагена», который нарушил правила проезда перекрестка и не уступил дорогу «Нексии».