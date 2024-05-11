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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Фото: МЧС РБ

Состояние пострадавших в аварии в Башкирии оценили врачи

11 мая 2024, 05:21
Фото: МЧС РБ

После взрыва машины в ДТП в Башкирии госпитализированы трое

Две женщины и один ребёнок были госпитализированы после столкновения двух иномарок в Ишимбайском районе Республики Башкортостан. Четверо мужчин от лечения в больнице отказались.

Днем 10 мая на 29 км трассы Стерлитамак—Белорецк в Ишимбайском районе в Башкирии столкнулись автомобили «Фольксваген Амарок» и «Дэу Нексия», которая загорелась после ДТП. В аварии погиб один человек, трое пострадали и четверо отказались от госпитализации.

 

Всего в двух автомобилях было восемь человек, по четыре в каждой из машин. Пассажир «Дэу Нексия», мужчина 1964 года рождения, погиб. В аварии пострадали две женщины и девочка. Об их состоянии сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

У женщины 1969 года рождения диагностированы множественные травмы. Она сейчас находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и с сотрясением головного мозга, а также открытым перелом верхней трети обеих голеней со смещением костных отломков.

Девочка 2014 года рождения госпитализирована с закрытой травмой головы и ушибом передней брюшной стенки. Женщина-водитель 1995 года рождения находится на лечении в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым перелом верхней третилевой плечевой кости и ушибом копчикового отдела. Четверо мужчин, пассажиры и водитель «Фольксвагена», от госпитализации отказались.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя «Фольксвагена», который нарушил правила проезда перекрестка и не уступил дорогу «Нексии».

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Водитель
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