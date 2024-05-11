Состояние пострадавших в аварии в Башкирии оценили врачи

Всего в двух автомобилях было восемь человек, по четыре в каждой из машин. Пассажир «Дэу Нексия», мужчина 1964 года рождения, погиб. В аварии пострадали две женщины и девочка. Об их состоянии сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.