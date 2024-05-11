Молодые ученые Башкирии создают наноматериалы для авиации

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В Уфе продуктивно работает молодежная лаборатория физики и механики углеродных наноматериалов, рассказал руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Максим Забелин в своем Telegram-канале. Она была создана на базе Института проблем сверхпластичности металлов РАН.
Исследовательская команда молодых ученых Башкирии, практически полностью состоящая из молодых девушек, разрабатывает уникальные наноматериалы на основе графена. Именно они увеличивают в разы прочность материала, который будут применять как защитное покрытие деталей в машиностроении и аэрокосмической отрасли. Все участники исследовательской группы — стипендиантки Главы Республики Башкортостан или Президента России. Максим Забелин считает, что за такой молодежью — успешное будущее страны.
Молодежная лаборатория «Физика и механика углеродных наноматериалов» была открыта в Институте проблем сверхпластичности металлов РАН 1 октября 2021 года на базе Евразийского НОЦ. Лабораторию возглавляет доктор физико-математических наук, профессор РАН Юлия Баимова. Сотрудники новой лаборатории занимаются изучением механических свойств, деформационного поведения, физических свойств различных углеродных структур на основе графена. В частности, исследуют возможность использования скомканного графена для транспортировки и хранения водорода, а также для создания нового класса композитных структур.
Графен нашёл широкое применение в науке и технике благодаря высоким свойствам этого вещества, которое обеспечивает улучшение характеристик других материалов, образующих композитную основу. Так, графен не позволяет фюзеляжу воздушных судов обмерзать при низких температурах, что значительно повышает безопасность полётов и не требует дополнительных вложений на антиоблединители. Кроме того, ученые предлагают наладить выпуск воздушных судов, компоненты которых будут включать в себя частицы графена, который улучшит эксплуатационные характеристики.