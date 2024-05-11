Молодые ученые Башкирии создают наноматериалы для авиации

Графен нашёл широкое применение в науке и технике благодаря высоким свойствам этого вещества, которое обеспечивает улучшение характеристик других материалов, образующих композитную основу. Так, графен не позволяет фюзеляжу воздушных судов обмерзать при низких температурах, что значительно повышает безопасность полётов и не требует дополнительных вложений на антиоблединители. Кроме того, ученые предлагают наладить выпуск воздушных судов, компоненты которых будут включать в себя частицы графена, который улучшит эксплуатационные характеристики.