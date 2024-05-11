Башкирия стала лидером траурного списка

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 07:06
Республика Башкортостан оказалась лидером списка Министерства строительства и ЖКХ России по количеству открытых для захоронений площадок в РФ, сообщает «УфаТайм» со ссылкой на данные ведомства. Так, в Башкирии на 1 января 2024 оказалось 4 754 кладбища, где возможно провести захоронение. За год их число уменьшилось всего на одну площадку. Но за два года их количество уменьшилось на 645 участков.
Башкирские кладбища сейчас составляют более 15% от общего числа таких площадок в России, которых на начало 2024 года в стране насчитывалось 73 988.
Рядом с Башкирией на верних строчках списка оказались Татарстан (3 130 кладбищ), Смоленская область (2 451 кладбище), Брянская область (2 259 кладбищ) и Нижегородская область (2 076 кладбищ). Внизу списка — Меньше всего мест для погребений умерших в Севастополь (36 кладбищ), Магаданская область (43 кладбища) и Чукотский автономный округ (48 кладбищ).
Напомним, по данным Башкортостанстата, в 2023 году естественная убыль населения в регионе составила 12 033 человека. Она сформировалась за счет превышения количества умерших (47545 чел.) над количеством родившихся (35512 чел.).Из 47545 умерших на мужчин приходится 25873 или 54,4%, на женщин — 21672 или 45,6%. За 2022–2023 годы Башкортостан потерял 24680 человек без учета миграционных процессов.