Башкирия стала лидером траурного списка

Республика Башкортостан оказалась лидером списка Министерства строительства и ЖКХ России по количеству открытых для захоронений площадок в РФ, сообщает «УфаТайм» со ссылкой на данные ведомства. Так, в Башкирии на 1 января 2024 оказалось 4 754 кладбища, где возможно провести захоронение. За год их число уменьшилось всего на одну площадку. Но за два года их количество уменьшилось на 645 участков.