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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Башкирии снова ожидается похолодание со снегом

Зима в мае продолжается: в Башкирии обещают снег

10 мая 2024, 08:32
Фото: 1MI

В Башкирии снова ожидается похолодание со снегом

Жителей республики просят обратить особое внимание на ухудшение погодных условий.

Синоптики предупреждают о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях в регионе. Местами в Башкирии ожидается снег, заморозки и гололедица. К морозу присоединится сильный ветер, скорость которого может достигать 15-20 м/с.

Особое внимание на прогноз погоды просят обратить водителей транспортных средств. Автомобилистам рекомендуют быть крайне внимательными в дороге, придерживаться умеренного скоростного режима, учитывая возможность гололёда и снежной пурги.

Некоторые жители Башкирии уже наблюдают зиму в разгар мая из окон собственного дома. Так, в Гафурийском районе снег застелил поля и дороги. Зимний пейзаж, запечатленный на видео, попавшее в сеть, удивляет своей реальностью. Такое количество снега в это время увидишь не часто. Причем некоторые жители того же района, рассказывают и показывают, как в другой его части всё еще царит весна и снега там нет.

Другие пользователи социальных сетей тоже готовятся к заморозкам и обсуждают сюрпризы погоды:

— «Ошибочка вышла, градусов так на 30. Бывает».
— «А где же весна?»
— «Синоптики предсказывали очень жаркое лето. Видимо, это оно)».
— «Надеюсь шелкопряд замёрзнет. Единственный плюс такой погоды».
#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Погода#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии
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