Зима в мае продолжается: в Башкирии обещают снег

Некоторые жители Башкирии уже наблюдают зиму в разгар мая из окон собственного дома. Так, в Гафурийском районе снег застелил поля и дороги. Зимний пейзаж, запечатленный на видео, попавшее в сеть, удивляет своей реальностью. Такое количество снега в это время увидишь не часто. Причем некоторые жители того же района, рассказывают и показывают, как в другой его части всё еще царит весна и снега там нет.