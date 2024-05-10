Зима в мае продолжается: в Башкирии обещают снег

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Синоптики предупреждают о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях в регионе. Местами в Башкирии ожидается снег, заморозки и гололедица. К морозу присоединится сильный ветер, скорость которого может достигать 15-20 м/с.
Особое внимание на прогноз погоды просят обратить водителей транспортных средств. Автомобилистам рекомендуют быть крайне внимательными в дороге, придерживаться умеренного скоростного режима, учитывая возможность гололёда и снежной пурги.
Некоторые жители Башкирии уже наблюдают зиму в разгар мая из окон собственного дома. Так, в Гафурийском районе снег застелил поля и дороги. Зимний пейзаж, запечатленный на видео, попавшее в сеть, удивляет своей реальностью. Такое количество снега в это время увидишь не часто. Причем некоторые жители того же района, рассказывают и показывают, как в другой его части всё еще царит весна и снега там нет.
Другие пользователи социальных сетей тоже готовятся к заморозкам и обсуждают сюрпризы погоды:
— «Ошибочка вышла, градусов так на 30. Бывает».
— «А где же весна?»
— «Синоптики предсказывали очень жаркое лето. Видимо, это оно)».
— «Надеюсь шелкопряд замёрзнет. Единственный плюс такой погоды».