Выездное заседание республиканского оперативного штаба состоялось в Салавате

Кроме того, по мнению Хабирова, минимизировать серьёзные последствия удалось и с помощью своевременной работе системы ПВО. Однако, уже сейчас важно обсудить и принять дополнительные меры для того, что еще больше усилить систему защиты. По словам Радия Хабирова, речь идёт не только о салаватском предприятии, это необходимо сделать для всех нефтехимических объектов республики, так как атаки противника могут повториться в любой момент.