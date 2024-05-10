Выездное заседание республиканского оперативного штаба состоялось в Салавате

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Экстренное заседание на территории нефтяного предприятия в Салавате состоялось из-за атаки вражеского украинского беспилотника. Напомним, в день Великой Победы, 9 мая, удар был нанесен по «Газпром нефтехим Салават». В результате произошло задымление одного из объектов предприятия — пострадало строение насосной станции. Однако технологический процесс на заводе нарушен не был.
— «Вчера был не просто инцидент, а самая настоящая террористическая атака. Важно, что предприятие работает в штатном режиме. В течение буквально двух-трёх дней здесь проведут небольшие ремонтные работы по итогам взрыва, который вчера произошел в результате атаки беспилотника,» — отметил Радий Хабиров на выездном заседании.
Радий Хабиров прибыл в Салават, чтобы своими глазами увидеть разрушения и рассчитать, сколько времени займет устранение последствий атаки. Первое, что решено сделать, это провести ремонт, небольшой, но он требуется. Благо на работе предприятия это никак не отразится.
Также в ходе заседания оперативного штаба на повестку дня встал еще один важный вопрос, собравшиеся обсудили какие меры необходимо предпринять, чтобы следующий удар со стороны противника, если он случится, был вовремя отбит. Бесспорно сегодня существует острая необходимость пересмотреть и усилить методы защиты против дронов для стратегических объектов республики, подчеркнули участники заседания.
В этот раз атака, к счастью, обошлась без пострадавших, отметил глава Башкортостана, как это, например, было в Татарстане месяц назад. Напомним, тогда беспилотные летательные аппараты нанесли удары по заводам в Нижнекамске и Елабуге. В результате пострадало 14 человек. Здесь же руководитель региона подчеркнул отважность сотрудников предприятия в Салавате, которые не растерялись, отработали слаженно и инцидент не скажется на производственных показателях.
Кроме того, по мнению Хабирова, минимизировать серьёзные последствия удалось и с помощью своевременной работе системы ПВО. Однако, уже сейчас важно обсудить и принять дополнительные меры для того, что еще больше усилить систему защиты. По словам Радия Хабирова, речь идёт не только о салаватском предприятии, это необходимо сделать для всех нефтехимических объектов республики, так как атаки противника могут повториться в любой момент.