Тепла в Башкирии не будет

Во второй декаде мая Башкирию ожидает продолжение дождливой и холодной погоды. С 11 по 20 мая температура воздуха днем не превысит +11, +16 градусов, ночью будет холоднее — всего +5, +7 градусов. В неба также будет капать дождь, осадки не прекратятся.