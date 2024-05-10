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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Теплая погода в Башкирии ожидается лишь к концу мая

Тепла в Башкирии не будет

10 мая 2024, 12:53
Фото: 1MI

Теплая погода в Башкирии ожидается лишь к концу мая

Крутки, шапки и зонтики ещё пригодятся.

Синоптики в очередной раз расстроили жителей республики «холодным» прогнозом.

Во второй декаде мая Башкирию ожидает продолжение дождливой и холодной погоды. С 11 по 20 мая температура воздуха днем не превысит +11, +16 градусов, ночью будет холоднее — всего +5, +7 градусов. В неба также будет капать дождь, осадки не прекратятся.

Готовить летнюю одежду лучше к концу мая, когда в регион придёт резкое потепление. До +17, +19 градусов поднимется температура воздуха с 23 по 25 мая. Перестанут лить дожди, в города республики наконец придёт ясная, солнечная погода. Ждём с нетерпением.

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#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Ветер#Новости Башкирии#Новости Уфы
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