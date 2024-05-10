Тепла в Башкирии не будет

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Синоптики в очередной раз расстроили жителей республики «холодным» прогнозом.
Во второй декаде мая Башкирию ожидает продолжение дождливой и холодной погоды. С 11 по 20 мая температура воздуха днем не превысит +11, +16 градусов, ночью будет холоднее — всего +5, +7 градусов. В неба также будет капать дождь, осадки не прекратятся.
Готовить летнюю одежду лучше к концу мая, когда в регион придёт резкое потепление. До +17, +19 градусов поднимется температура воздуха с 23 по 25 мая. Перестанут лить дожди, в города республики наконец придёт ясная, солнечная погода. Ждём с нетерпением.