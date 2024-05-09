В «Уфанете» прокомментировали взлом трансляции Парада Победы

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Со слов представителей компании, хакерская атака была совершена «на уровне вышестоящего оператора». В данный момент проблема решена.
«Действительно, фиксировался взлом эфира на уровне вышестоящего оператора. На данный момент трансляция нежелательного контента на нашей сети устранена. Работаем над восстановлением работоспособности услуги Ufanet TV для наших клиентов», — пишет «Уфанет».
Как сообщал ранее Mkset, неизвестные совершили атаку на оператора 9 мая, в День Победы. В течение некоторого времени в эфире транслировались ролики с антиправительственной и националистической пропагандой. Очевидцы сообщают также, что аналогичные инциденты произошли в Омской и Иркутской областях.