В «Уфанете» прокомментировали взлом трансляции Парада Победы

Как сообщал ранее Mkset, неизвестные совершили атаку на оператора 9 мая, в День Победы. В течение некоторого времени в эфире транслировались ролики с антиправительственной и националистической пропагандой. Очевидцы сообщают также, что аналогичные инциденты произошли в Омской и Иркутской областях.