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В «Уфанете» прокомментировали взлом трансляции Парада Победы

В «Уфанете» прокомментировали взлом трансляции Парада Победы

9 мая 2024, 10:39
Фото: FreePik
Башкортостанский оператор «Уфанет» подтвердил Mkset взлом эфира IP-телевидения во время трансляции Парада Победы.

Со слов представителей компании, хакерская атака была совершена «на уровне вышестоящего оператора». В данный момент проблема решена.

«Действительно, фиксировался взлом эфира на уровне вышестоящего оператора. На данный момент трансляция нежелательного контента на нашей сети устранена. Работаем над восстановлением работоспособности услуги Ufanet TV для наших клиентов», — пишет «Уфанет».
Новый взгляд на конфликт в «Уфанете»
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Как сообщал ранее Mkset, неизвестные совершили атаку на оператора 9 мая, в День Победы. В течение некоторого времени в эфире транслировались ролики с антиправительственной и националистической пропагандой. Очевидцы сообщают также, что аналогичные инциденты произошли в Омской и Иркутской областях.

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#Уфа#9 Мая#День Победы#Башкортостан#Новости Башкирии#Уфанет#Атака#Хакеры#Парад Победы#Взлом ТВ#Омская область#Иркутская область
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